«منصة مرئيات» أحدث خدمات غرفة عجمان في معرض جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 «منصة مرئيات»، والهادفة إلى توفير قناة قانونية رقمية، تُمكن أصحاب الأعمال والمنشآت والعاملين في القطاع الاقتصادي، من الاطلاع على القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الغرفة لتنمية القطاع الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال مستدامة جاذبة للاستثمارات.

وأكد عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، على أهمية المنصة في تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، عبر الاطلاع على القوانين والتشريعات، كما أشاد بمساهمة المنصة في استدامة وتطوير أعمال أعضاء غرفة عجمان من المنشآت، عبر التعرف إلى الحقوق والواجبات التي شرعها القانون.

وأضاف «منصة مرئيات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae، توفر قناة لرصد الآراء والمقترحات من جانب مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وتحقيق الاستباقية، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة أعمال تنافسية».

وأشاد المرزوقي بمساهمة المعرض العالمي في صياغة مستقبل القطاع الاقتصادي، وحلول الأعمال بشكل خاص، عبر استعراض أحدث الابتكارات والمبادرات والخدمات الاستباقية الذكية، المعتمدة على التكنولوجيا، واستغلال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور المعرض في تطوير وتحسين واقع ومستقبل مختلف القطاعات.

من جانبها، أكدت عائشة النعيمي رئيس فريق عمل غرفة عجمان المشارك في فعاليات معرض جيتكس 2022 ـ رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن غرفة عجمان حريصة على المشاركة سنوياً في معرض جيتكس 2022، تحت مظلة حكومة عجمان، لاستعراض أحدث خدمات ومنتجات غرفة عجمان، الداعمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال، وتنويع ممكنات التنافسية والريادة، إلى جانب أهمية المشاركة في تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وأحدث التقنيات والخدمات، وتوطيد العلاقات، وبحث فرص التعاون والشراكة مع كافة الجهات المشاركة في المعرض، والمعنية بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص.