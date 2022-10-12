«جروب-آي بي» تستعرض منصتها للكشف عن التهديدات السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض «غروب – آي بي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022، مميزات منصتها الموحدة للمخاطر السيبرانية القائمة على استقصاء التهديدات السيبرانية.

وسيتمكن زوار الحدث التكنولوجي الأكبر والأشهر في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام خلال الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، من معرفة المزيد حول المجموعة الكاملة من حلول «غروب – آي بي»، المخصصة لاستقصاء بيانات ومعلومات التهديدات الإلكترونية والتصدي لها.

وقال أشرف كحيل مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «غروب – آي بي»: يسعدنا المشاركة في فعاليات معرض جيتكس 2022، الحدث الأبرز لصناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط، إذ تؤكد هذه المشاركة، حضور أعمالنا القوي والمتزايد في المنطقة، وتتوج عملنا الكبير المبذول لتعزيز قدراتنا وخبراتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة، هي الأولى لشركة «غروب – آي بي» في معرض جيتكس، من خلال الشراكة مع شركة سباير سوليوشنز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأتي هذه المشاركة، بعد أقل من 18 شهراً فقط من تأسيس الشركة لمركز الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستقصاء بيانات وأبحاث التهديدات الإلكترونية في دبي.

وأضاف: نتطلع في غروب – آي بي للاجتماع مع القاعدة الواسعة والمتنامية من عملاء شركة سباير سلويوشنز، والتي تشمل بعض أبرز المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة، إلى جانب لقاء ممثلين عن منظومتها المميزة من الشركاء.