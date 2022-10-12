«إيكوفلو» تطلق أعمالها في منطقة الخليج خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إيكوفلو» (EcoFlow)، المزود العالمي الأبرز لحلول الطاقة المبتكرة والصديقة للبيئة لأغراض الاستخدام المنزلي والمهني وفي الهواء الطلق، رسمياً عن إطلاق أعمالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تستضيفه دبي.

وتواصل الشركة، التي تأسست عام 2017 من قبل مجموعة من مهندسي البطاريات الذين آمنوا بحق الجميع في الوصول إلى الطاقة، التوسُّع مستندة إلى رؤيتها المتمحورة حول رسم ملامح عالم جديد ينتقل من الاعتماد على موارد الطاقة المتقادمة نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة والمستدامة. وتقود الشركة اليوم، انطلاقاً من دورها المتميز في مجال الطاقة المحمولة والمتجددة، مسيرة التطور بفضل محفظتها الرائدة في القطاع من حلول الطاقة المحمولة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية وأول منظومة منزلية ذكية في العالم.

وحظيت العلامة، التي تضم فريقاً متنوعاً من ألمع العقول الشابة الطموحة وصاحبة الرؤى العالمية، بقدر كبير من الإشادة وفازت بالعديد من الجوائز، بما فيها جائزة مجلة تايم لأفضل اختراعات لعام 2021، وجائزة ريد دوت للتصميم وجائزة المنتدى الدولي لتصميم المنتجات، فضلاً عن تحقيق الرقم القياسي لمنصة كيك ستارتر عن فئة التكنولوجيا بفضل إطلاق منتج دلتا برو، وجمع ما يزيد على 12 مليون دولار أمريكي مدعومة بأكثر من 3 آلاف مستخدم.

وتلقي التكنولوجيا الرائدة للشركة بظلالها الإيجابية على مختلف مفاصل القطاع، بمن فيهم الخبراء والمستهلكون على حد سواء، حيث نجحت حلول الطاقة التي تقدمها الشركة في تعزيز مكانتها في السوق وتسجيل سرعة إعادة الشحن من صفر إلى 80 % في حوالي ساعة فقط، والوصول إلى الشحن الكامل بأقل من ساعتين، علماً أن هذه الحلول قادرة على تشغيل عدد أكبر من المستلزمات المنزلية بالمقارنة مع المنافسين في القطاع ضمن فئة القدرة ذاتها.

من جانب آخر، يقوم نظام إدارة البطارية الذكي من EcoFlow بقياس الجهد والتيار والحرارة بدقة في الوقت الفعلي، فضلاً عن تحديد حالة البطارية لضمان أفضل مستويات الأداء بالاعتماد على الخوارزميات الذكية، كما تسمح خاصية وحدة الطاقة النموذجية القابلة للتوسّع للمستخدمين بتخصيص بطارية إضافية اختيارية تتناسب مع احتياجاتهم من ضمن طرازات ريفر وريفر برو ودلتا ماكس ودلتا برو.

وتعتزم الشركة دخول المنطقة بعدد من المنتجات، بما فيها سلسلة EcoFlow ريفر، التي تشمل وحدات الطاقة المحمولة والمخصصة لأغراض المغامرات الخارجية والمصممة لأنشطة التخييم والسفر بالكرفانات وغيرها من الفعاليات في الهواء الطلق، وسلسلة EcoFlow دلتا التي تقدم أكثر وحدات الطاقة المحمولة موثوقية لأغراض الطاقة الاحتياطية المنزلية وحلول العيش المستقلة عن الشبكة الكهربائية الرئيسية. وإلى جانب ذلك، يحظى العملاء في المنطقة بفرصة شراء العديد من مستلزمات وأجهزة منظومة منتجات EcoFlow، التي تشكل مع وحدات الطاقة المحمولة من EcoFlow إدارة طاقة متكاملة تغطي خدمات توليد الكهرباء وتخزينها.

وقال محمد الشاويش، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا ما لمسناه من انطباعات إيجابية مبدئية بعد الإعلان عن توسيع أنشطتنا نحو المنطقة. وتسعى الشركة إلى إحداث الفارق المنشود في عالم الطاقة المحمولة والمستدامة والمتجددة، ونأمل من خلال دخولنا إلى هذه السوق أن نسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها البيئية 2030 ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، كما نهدف على المدى المنظور إلى منح عملائنا فرصة الحصول على وحدات الطاقة المحمولة المتقدمة، لا سيما مع اقتراب الأشهر الأكثر برودة والمناسبة لتجارب التخييم والرحلات الشاطئية وغيرها من الأنشطة في الهواء الطلق.

وتفخر الشركة، إلى جانب محفظتها الرائدة من حلول موارد الطاقة المستدامة، بدورها في رد الجميل للمجتمعات، لا سيما تلك التي تحتاج إلى الدعم، فقد تبرعت الشركة خلال أزمة كوفيد 19 في ووهان عام 2020 بـ1004 وحدات طاقة محمولة لمشافي ووهان الميدانية لدعم تشغيل المعدات الطبية الحيوية. وعلى خلفية العاصفة الثلجية التي ضربت تكساس وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق، تبرّعت الشركة بجميع وحدات الطاقة المحمولة في مستودعاتها في تكساس لصالح بنك الطعام في هيوستن لدعم المجتمعات المحلية.

وانضمت الشركة في مارس 2021 إلى «خطة مليون فوريست»، حملة التشجير طويلة الأمد الرامية إلى مكافحة التصحُّر في منغوليا الداخلية، حيث تبرّعت بشتلة لدعم جهود التشجير في صحراء تنغر باسم كل مستخدم اشترى إحدى وحدات الطاقة المحمولة من الشركة. وغرست EcoFlow بحلول نهاية عام 2021 ما يزيد على 10 آلاف شجرة.