شنايدر إلكتريك: حلول رقمية توفر 30 % من تكلفة استهلاك الطاقة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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استعرضت منى عيسى نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة، في تصريحات لـ«البيان»، في معرض جيتكس، مجموعة من أبرز الحلول والمنتجات والخدمات التي توفرها الشركة، مبينة أن لديهم حلولاً آمنة خاصة بالطاقة المؤمنة، وحلولاً وتطبيقات تساعد المؤسسات والأفراد على إيجاد سبل لمجابهة التحديات التي تواجههم في مجال حماية البيانات والتحول الرقمي وخطط نموهم.

وأعربت نائب رئيس شنايدر إلكتريك التي تتخذ من دبي مقراً لها يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخرها بالمنجزات التي تم تحقيقها في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد طاقة الاستهلاك، موضحة أن الفرص في الإمارات مواتية لمزيد من النمو، لا سيما أنها سعت إلى استثمار التطور التقني في قطاعات مختلفة كقطاع الأدوية والزراعة لغايات الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

حلول موفرة

وأكدت أن الشركة تمكنت عبر حلول رقمية للطاقة من المساهمة في توفير قرابة 30 % من تكلفة استهلاكها، مؤكدة أن الحصول على الطاقة والبيانات الرقمية حق أساسي للجميع، مثمنة الفرصة التي أتاحها معرض جيتكس الدولي للشركة لتكون جزءاً من هذا الحدث، الذي يعتبر منصة مهمة للمتخصصين في المجال، وأكبر تجمع تقني يسلط الضوء على الابتكار وتبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأكدت أن الإمارات تسير بخطى ثابتة في استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتؤكد ذلك مؤشرات الاستثمارات المتصاعدة في هذا القطاع المتنامي، لافتة إلى أن حجم أعمال الشركة تضاعف لديهم خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة لجهود حكومة الإمارات التي تقود قاطرة التطور التكنولوجي وتدعمه، معتبرة أنه الطريق نحو المستقبل لولوج عالم أكثر قوة.