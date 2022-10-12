فورفرونت للتكنولوجيا تتوسع في دبي بشراكة «پي إف يو» خلال جيتكس

المصدر: دبي- البيان

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كشفت فورفرونت للتكنولوجيا، على هامش معرض جيتكس، عن تطوير صالة العرض، ذا ويرهاوس، الخاصة بها في مقرّها الرئيس في منطقة جبل علي، بهدف توفير تجربة عملية رائدة، تتيح التواصل مع شركاء الشركة الرئيسين في قطاع التكنولوجيا، واختبار مختلف المنتجات والخدمات التي يُقدمونها. وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب عملية التحوّل، وتحديث الهوية المؤسسية التي أعلنت عنها الشركة.

وشاركت كل من بي إف يو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة ريكو، وفورفرونت للتكنولوجيا في فعالية استراتيجية، تناولت سلسلة كاملة من الحلول التي تغطي التحويل الرقمي للمستندات وفهمها ومعالجتها، والتواصل الآمن من أجل لعب أدوار فعّالة في الأهداف النهائية للعمليات الخاصة بالعملاء. وتُعد فورفرونت للتكنولوجيا أحد الشركاء الرئيسين لشركة بي إف يو في الشرق الأوسط منذ حوالي ثلاثة عقود، حيث قدمت خبرة واسعة في تصوير المستندات والعمليات اللوجستية، والمبيعات وخدمات الدعم قبل البيع وبعده.

وانطلقت الندوة العملية في 11 أكتوبر 2022، لتقديم عرض حصري لإحدى ماسحات فوجيتسو الضوئية الجديدة، والمزودة بإمكانات رائدة في السوق. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أدريان كافيركي، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تُواصل پي إف يو، تأكيد التزامها بتطوير أفضل حلول التصوير التكنولوجية ضمن فئتها، مدعومة بأهم الابتكارات في القطاع، بما يضمن الحصول على جودة تصوير استثنائية على الدوام. وأطلقنا مؤخراً سلسلة الماسحات الضوئية من طراز fi-8000 Series الجديدة، والتي أعادت صياغة ملامح المسح الضوئي في مجال الأعمال. وتمنحنا صالة العرض الجديدة اليوم، الفرصة المثالية للتعرف إلى هذه الطرازات، والحصول على لمحة عن الحلول المرتقبة، واستكشاف الفرص التي يُمكن للمنتجات والبرمجيات ومنصات التمكين الخاصة بنا، أن تطرحها لموظفيكم وعملائكم».

ويحظى الحضور بتجربة عملية، تُتيح لهم فهم مزايا هذه الحلول، والاطلاع على دورها في تعزيز المبيعات. وتشهد الفعالية عرض باقة متنوعة من طرازات الماسحات الضوئية المتوفرة، ضمن محفظة الشركة، إلى جانب الأجنحة التي تُغطي منصات تمكين المبيعات. ومن جانبه، قال جورج محشي، العضو المنتدب لشركة فورفرونت للتكنولوجيا: «تفرض علينا مكانتنا الرائدة وخبراتنا الواسعة، ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بمنتجات الشركة وخدماتها، بكلّ سهولة أمام العملاء الحاليين والمحتملين. ونسعى إلى تزويد شركائنا من العملاء بأدق المعلومات والحلول وأحدثها، بالتوازي مع مشاركتهم رصيدنا من المعارف والخبرات في هذا المجال. وستعمل هذه الفعالية الصغيرة والحصرية، على تحقيق هذه الغاية بالضبط».

وتحدد فورفرونت للتكنولوجيا، معايير قطاع حلول تصوير المستندات في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين، حيث تم تصميم حلول الشركة لدعم الوظائف الرئيسة للإدارة المتكاملة للمستندات، لا سيما تلك المُعدّة خصيصاً لخدمة قطاعات مختلفة، مثل المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات وشركات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُنجز قدراً صغيراً أو كبيراً من الأعمال الورقية يومياً.