أبوظبي تكشف عن النسخة المحدثة من تطبيق خدمات «تم» في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، عن إصدار النسخة المحدثة لتطبيق «تم» الذكي، والذي يعد المنصة المتكاملة والآمنة التي توحّد خدمات حكومة أبوظبي في مكان واحد، حيث يوفّر التطبيق تجربة حكومية رقمية، تضمن للمتعاملين سهولة وسرعة الوصول إلى أكثر من 700 خدمة رقمية، تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

وشهد التطبيق إعادة تجديد شاملة، بما في ذلك إدخال تصميم جديد بالكامل لواجهة المستخدم، وتحسين سرعة واستقرار التطبيق، بالإضافة إلى توفير خاصية استعراض الخدمات حسب الفئات أو الجهات الحكومية التي تقدّمها، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز تجربة المتعاملين، حيث بات بإمكانهم الوصول إلى الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة. حيث بإمكان المتعاملين من إنجاز ومتابعة مستجدات جميع الخدمات الحكومية، من خلال تجربة رقمية موحدة. وتم تعزيز التطبيق بخاصيات جديدة، مثل إضافة محفظة رقمية جديدة لمنصة سداد أبوظبي، وإمكانية الوصول لأهم وأكثر الخدمات استخداماً، من خلال الصفحة الرئيسة.

وكانت حكومة أبوظبي، قد أعلنت مؤخراً عن النجاح الاستثنائي لحكومة إمارة أبوظبي، في توفير كافة خدماتها الحكومية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، لتكون بذلك المحطة الأساسية لاستكمال جميع الخدمات والمعاملات الحكومية، والمدفوعات رقمياً في أي وقت، ومن أي مكان، بسلاسة ويسر، ما يعتبر علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي، وإنجازاً فريداً هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

ومع الإعلان عن هذا الإنجاز، لن يحتاج المواطنون أو المقيمون والمستثمرون والزائرون في إمارة أبوظبي، إلى تكرار الزيارات والتنقلات فعلياً بعد الآن، كما سيخفض استخدام تطبيق «تم» من الوقت الذي تستغرقه الإجراءات في الجهات الحكومية بشكل كبير، لذا، سيكون التطبيق الشامل والمتكامل لإجراء المعاملات بطريقة آمنة، ويوفر تجربة متعاملين موحدة وسلسة لجميع خدمات حكومة أبوظبي، محفزاً على إحداث تغيير إيجابي، تعود فائدته على المتعاملين والجهات الحكومية، على حد سواء.

وقد أشرفت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، على مبادرة نقل كافة الخدمات الحكومية للإمارة على منظومة «تم»، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «تعكس النسخة المحدثة من تطبيق «تم»، الرؤية الأساسية لمنظومة «تم»، والتي بنيت من منطلق تسهيل وتيسير الخدمات الحكومية على نحو يسهم في عملية النمو المستدام التي تشهدها الإمارة»، موضحاً: «ركزنا على أن يخرج تطبيق «تم» بشكل بسيط وسهل الاستخدام للجميع، وأن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس اليومية، وأشجّع كل فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، على تحميل تطبيق «تم» على هواتفهم الذكية، وأن يكونوا جزءاً من هذا التطور، الذي سيدفع عجلة النمو في الإمارة».

من جانبها، قالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «يأتي تقديم النسخة المحدثة من تطبيق «تم»، في إطار التوجهات الحكومية الرامية لتقديم تجربة متعاملين سلسة وميسرة لمجتمع إمارة أبوظبي، وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية. واليوم، نواصل الجهود والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف مجالات العمل الحكومي، مع إعلان نقل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة، ضمن منظومة موحدة، لتتواصل مساعينا لتقديم الخدمات والحلول الحكومية المتطورة. فمنظومة «تم»، هي التطبيق الفعلي للهدف الذي نؤكد عليه باستمرار، والمتمثل في رغبتنا في الارتقاء بحياة أفراد ومجتمع إمارة أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة، وتوفير طرق سلسة لتقديم الخدمات الحكومية».

ويتوفر تطبيق «تم» المجاني على متجري Apple Play Store وGoogle Play Store، ويتميز بسهولة الاستخدام، حيث تم تطويره بعناية، لتلبية الاحتياجات الكاملة لكل فرد من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي.

وقد نجحت منظومة «تم» منذ انطلاقها، في تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية رقمياً، من خلال العمل والتعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. ومن خلال العمل المشترك مع شركائها، تم تضمين 20 ممكناً رقمياً مبتكراً، كجزء من منظومة «تم»، من خلال تطبيق «تم»، أو المنصة الرقمية، وتسهم جميعها في تقديم المزيد من الخدمات لجميع المتعاملين. ومن بين الممكنات والحلول المتوفرة على المنصة «سداد أبوظبي» و«الحكومة المتكاملة»، بالإضافة إلى «محفظتي»، والعديد من الخدمات والأدوات المصممة لتيسير الحياة اليومية للأفراد، ودعم حاجاتهم اليومية.