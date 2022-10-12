منظومة «تم» تطلق رحلة «قيادة مركبة» خلال مشاركتها في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، رحلة «قيادة مركبة» ضمن منظومة «تم» الموحدة بهدف توفير رحلة رقمية تمكنك من معرفة كل ما يتعلق بقيادة المركبات في أبوظبي وإنجاز الخدمات الخاصة بها رقمياً، بما في ذلك تقديم طلب إصدار أو تجديد رخصة القيادة، وتسديد المخالفات، وشراء مركبة جديدة أو مستعملة، وتسجيل أو تجديد ملكية المركبة، واستكشاف خيارات التمويل والحصول على التأمين المناسب لمركبتك.

وجاء إطلاق هذه الرحلة الرقمية ضمن مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 - 14 أكتوبر 2022.

ويأتي إطلاق هذه الرحلة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة ‏العليا لتطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي، ‏الحرص على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية.

وأشاد بالتعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية والشركاء الرئيسيين تطبيقاً لرؤية شرطة أبوظبي في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وزيادة ثقة ورضا المجتمع والاستباقية في جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يأتي تقديم هذه الرحلة المتكاملة في سياق جهود حكومة أبوظبي للانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية، والتي توفر العديد من المزايا التي تشمل جميع الأطراف، حيث تهدف هذه الرحلة إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تمكينهم من استكمال جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقيادة المركبة عبر خطوات سهلة وبسيطة».

جدير بالذكر أن منظومة «تم» تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في تقديم خدمات حكومية متطورة وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار، حيث تمكن منظومة «تم» المتعاملين من الوصول إلى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال أربع قنوات رئيسية موحدة تضم موقعاً إلكترونياً شاملاً وتطبيقاً ذكياً ومركز اتصال حكومة أبوظبي ومراكز «تم» لخدمة المتعاملين.

وقد جرى أخيراً الإعلان عن أحدث إنجازات منظومة «تم»، حيث أصبحت الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي متاحة بنسبة 100% عبر قنوات «تم» الموحدة ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة تقدمها أكثر من 33 جهة حكومية عبر منظومة «تم»، باعتبارها القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.