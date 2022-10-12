«طرق دبي» تعرض مركبة كروز الكهربائية ذاتية القيادة للمرة الأولى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركبة «كروز» الكهربائية ذاتية القيادة للمرة الأولى في جناحها في «جيتكس جلوبال 2022» الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 14 من الشهر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي ذلك ضمن باقة واسعة من المبادرات والحلول الرقمية والتطبيقات والمحطات الذكية التي أطلقتها «طرق دبي» لتنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

مواصفات

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن مركبة أجرة «كروز» ذاتية القيادة والمصنعة لأول مرة بناء على مواصفات «شيفروليه بولت» الكهربائية ستدخل في نطاق التجربة بـ5 مركبات نهاية العام الجاري تمهيداً لتشغيل الجيل الجديد من مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن» فعلياً العام المقبل بـ10 مركبات وصولاً إلى تشغيل 4000 مركبة بحلول 2030.

مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخدمة يعد نقلة نوعية في خدمات النقل الذكي في دبي التي ستصبح ثاني مدينة في العالم تشغل مركبة «كروز» ذاتية القيادة بعد مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال خالد العوضي: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على عرض كل ما هو جديد لديها على منصة جيتكس، وتعتبر مركبة كروز الكهربائية ذاتية القيادة أبرز الحلول في مجال التنقل الذكي ومن خلالها نرسم ملامح التنقل في المستقبل في دبي»

وأضاف: قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع شركة كروز الأمريكية لتوفير 4000 مركبة أجرة بداية من العام المقبل حتى حلول 2030، لذا بدأنا مرحلة التجارب وتجهيز الخرائط الرقمية عالية الجودة، وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة.

وكشف العوضي عن أن المركبة مجهزة بأحدث أنظمة السير والوسائل التكنولوجية و40 جهاز رادار ليزر وكاميرات في مواقع مختلفة بما يضمن السلامة والأمان وسهولة التنقل في شوارع دبي، مشيراً إلى أن سرعتها في حدود 60 كلم في الساعة وتختلف حسب المناطق وسرعة الشوارع المحددة.

وأكد العوضي أن خدمة مركبة أجرة «كروز» إضافة نوعية لوسائل التنقل في دبي جنباً إلى جنب مع مركبات التاكسي والليموزين، وستكون متوفرة بتعرفة في متناول كل شرائح المجتمع الذين يستخدمون خدمات مركبات الأجرة وموازية لها، موضحاً أن شركة «كروز» تستخدم هذه المركبة ذاتية القيادة حالياً في الأسطول التجاري للمركبات ذاتية القيادة في مدينة سان فرانسيسكو.

حيث أطلقت كروز خدمة الحجز الإلكتروني للمركبات ذاتية القيادة في إحدى أكبر مدن الولايات المتحدة لأول مرة في فبراير 2022، وفي سبتمبر من هذا العام أعلنت الشركة خططها للتوسع إلى مدينة أوستن.

برامج توعية

وصرح العوضي أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على جانب التوعية للجمهور بإطلاق جملة من برامج التوعية حول كيفية حجز الخدمة والتعامل مع المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين بما يضمن سلاسة الخدمة وسلامة الركاب.

وأشار العوضي إلى أن الهيئة في جيتكس بصدد تسليط الضوء على عدد من مبادراتها مثل منصة التوأم الرقمي لمحطة مترو دبي الذكية، والحلول الذكية لنقل ملكية مركبة، والجيل الجديد من مركبات الأجرة، وتطبيقات الهيئة الذكية وغيرها.

وعن تكلفة المركبة وحول ما إذا سيتم طرحها للبيع في المستقبل، أكد العوضي أن الشراكة التي تربط الهيئة مع شركة كروز لا تتضمن بنود شراء بل مبنية على مبدأ تقديم تسهيلات للشركة الأمريكية مقابل تشغيل المركبات ضمن خدمات النقل فقط.