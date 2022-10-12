«&e الحياة» تطلق خدمة الإقراض متناهي الصغر للأفراد

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي في شركة «&e الحياة» لدى مجموعة «&e»، أن «&e الحياة» هي ركيزة من ركائز أعمال «&e» تعمل على توسيع نطاق الأعمال الرقمية الجديدة المتعلقة بالمستهلكين من قطاع الأفراد، للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات كبيرة وسريعة النمو مثل التكنولوجيا المالية والوسائط المتعددة، من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتعزز قيمة الأعمال للوسطاء والشركات.

وكشف الشامسي على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2022» في دبي، عن أن المؤسسة تعتزم التوسع في خدماتها للأفراد، ومن الخدمات التي سيتم إطلاقها قريباً تتمثل في القروض الصغيرة للعملاء من خلال معرفة قدراتهم المالية، وهذه الخدمة سيتم تعميمها على جميع أفراد المجتمع، وليس من لديهم حسابات بنكية فقط، ونعطي المبالغ في المحفظة الإلكترونية، موضحاً أن هذا البرنامج يستهدف نحو 12 مليون مستخدم لديهم خط من «اتصالات» أو «دو».

وأضاف الشامسي: «نسعى حالياً إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وخصوصاً من مصرف الإمارات المركزي، وإجراءات أخرى»، لافتاً إلى أن الشركة تقدم خدمات أخرى تتمثل في تطبيق «موني جرام» لتحويل الأموال وصرف العملة، مستهدفة جذب العملاء وتحويلهم من الخدمات العادية إلى الإلكترونية.

وأوضح أن تحويل الأموال داخل دبي يعتبر مجاناً أما خارج دبي فيتم برسوم صغيرة نسبياً ويتم إسقاطها في بعض الحالات، ويتم تقديم عروض ترويجية من خلال الحصول على كاش باك عند التحويل، أو عروض للمشتركين الجدد.

محادثات مستمرة

وأشار الشامسي إلى أن المجموعة تجري محادثات مستمرة مع مؤسسات مصرفية بهدف التعاون لتطوير خدمات جديدة لتطبيق «e&.money»، بهدف الاستفادة من الخبرات المالية لدى المصارف وخدماتها الحاصلة على تصاريح المصرف المركزي.

وأضاف الشامسي أن الإمارات تُعد ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال الأموال للدول الخارجية بحكم التنوع السكاني بها، لافتاً إلى أن من يريد إرسال أموال إلى أي دولة يتم من خلال خدمات الشركة بسهولة وفي وقت قياسي، موضحاً أن نسبة النمو خلال العام تتمثل في 4 أضعاف مع زيادة الإقبال على خدمات الشركة.

وقال الشامسي إنه تم تغيير بعض الرسوم لمعرفة استخدامات العملاء مع الرسوم ومن دونها، وخلال الأسبوع الماضي تم إطلاق عرض عند إرسال أكثر من 100 درهم لا يتم خصم أي رسوم، وهذه الخدمة متاحة لجميع الأفراد في الإمارات وهذه خدمات مالية شاملة في التطبيق، مضيفاً أن القطاع الآخر يتمثل في المحتوى والتنفيذ .

بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة «ستارز باي» التي لديها أكثر من 20 سوقاً على مستوى العالم، وتنافس نتفليكس، وهناك 3 شركات تتصدر هذا المجال وهي «ستارز باي» بنسبة 20٪، و«نتفليكس» بنسبة 21٪، و«شاهد» بنسبة 22٪، ولدينا حقوق بث كأس العالم، ونؤمن بأهمية المحتوى الرياضي.

العميل أولاً

وأشار الرئيس التنفيذي في شركة «&e الحياة»، إلى أن الشركة تنظر إلى العميل أولاً وطريقة استخدامه وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العميل، موضحاً أنه في السابق تم مواجهة عقبات عند استخدام التطبيق وتم عمل مقارنات مع التكنولوجيا المستخدمة من قبل وكيفية التعديل من التكنولوجيا وحالياً تطبيق e& money يُعد أسرع تطبيق في هذا المجال، ويتم تنزيل التطبيق خلال دقيقة إلى دقيقتين، ونتطلع إلى خدمة العميل من خلال التكنولوجيا.

تعاونت «كاديلاك» في المنطقة العربية مع مجموعة «&e» لجلب مركبة فاخرة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل تتسع لراكبَين، إلى «جيتكس جلوبال 2022» الفعالية الأبرز في المنطقة والمتخصصة في التقنيات الحديثة، والتي يمكن القول إنها سيارة المستقبل