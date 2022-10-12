هيئة تنمية المجتمع تعرض لوحة معلومات كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك ضمن منصة الحكومة الرقمية. وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في الحدث لوحة معلومات كبار المواطنين في الإمارة..

والتي تتضمن كافة المعلومات الإحصائية التفصيلية لكبار المواطنين المسجلين لدى الهيئة مع تفاصيل تتعلق بالخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والمالية بما يتيح لصناع القرار متابعة تقديم وجودة الخدمات وأي تغيرات أو متطلبات جديدة، وتطوير حلول لمواءمة هذه المتطلبات.

وتتضمن لوحة المعلومات، والمرتبطة حالياً مع 12 جهة من الجهات المحلية والاتحادية، بيانات كبار المواطنين من مواطني إمارة دبي للتعرف على الخدمات التي يستفيدون منها في تلك الجهات وكبار المواطنين الحاصلين على خدماتها بشكل تفصيلي بما في ذلك الخدمات الاجتماعية من المنافع المالية والرعاية المنزلية الاجتماعية والصحية وبطاقة ذخر والخدمات الإسكانية وتوضح مواقع كبار المواطنين وأفراد أسرهم ودخلهم المالي ومشاركاتهم الاجتماعية والتطوعية وغيرها.

تقارير إحصائية

وتوفر لوحة المعلومات تقارير إحصائية للمعلومات المحدثة خلال 24 ساعة وبحسب رغبة صناع القرار، حيث يمكن التعرف على حجم المستفيدين من خدمة معينة بحسب المنطقة أو الشريحة العمرية أو الجنس، كما يمكن تقدير حجم المستفيدين المتوقعين للمبادرات المستقبلية بما يتيح دراسة جدوى المشاريع المستقبلية بشكل أدق.

وتعرض الهيئة على منصتها في جيتكس، أيضاً النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي «CDA Dubai» والذي تم تطويره وفق أحدث معايير تجربة المستخدم لتوفير منصة موحدة تشمل جميع خدمات الهيئة بمختلف الفئات المستفيدة من خلال دمج «تطبيق دبي للتطوع» و«تطبيق مسار» في التطبيق الرئيسي للهيئة.

ويتيح التطبيق الذي يتم الدخول إليه برقم الهوية الإماراتية، التعرف على جميع الخدمات التي توفرها الهيئة، والتقدم للحصول على الخدمات كما يوفر التطبيق، إشعارات عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية للمستخدمين لمتابعة الطلبات. علاوة على ذلك، فقد تم تغيير واجهة المستخدم بشكل كامل وبصورة تدعم أصحاب الهمم وتتوافق مع معايير دبي للتميز.

عوامل التحول

وبيّن أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أن تطوير تجربة المستخدم وتسهيل حصوله على الخدمات وتواصله مع موفريها، يعد أحد أهم عوامل التحول الرقمي.

وتأتي أهميتها من أن منح المتعامل تجربة إيجابية وتلبية احتياجاته عند الوصول إلى الخدمة يعزز من مصداقية المؤسسة ويؤكد حرصها على ضمان راحة المتعامل ورضاه عن الخدمات. لافتاً إلى أن خدمات هيئة تنمية المجتمع تنطلق من هدف رئيس هو تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وزيادة سعادتهم.

مجالس دبي

تستعرض هيئة تنمية المجتمع تطبيق «مجالس دبي» الذي سيتم إطلاقه خلال أيام المعرض وسيشكل قناة جديدة ميسرة للأفراد والجهات لحجز قاعات مجالس دبي التي تشرف عليها الهيئة، لإقامة فعالياتهم ومناسباتهم والتعرف على القاعات والمرافق التي يمكنهم الاستفادة منها والأيام المتاحة واستكمال المتطلبات الضرورية لذلك بشكل كامل.