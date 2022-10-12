سعيد الطاير يبحث التعاون التقني مع كندا وشركات عالمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جون فيليب لينتو، القنصل العام لكندا في دبي والمناطق الشمالية، في منصة الهيئة في «جيتكس جلوبال 2022».

وأكد الطاير حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الشركات الكندية المتخصصة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الذكي.

وقال الطاير: بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تسير دبي على الطريق الصحيح لتكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم ونموذجاً عالمياً يحتذى في جودة الحياة وريادة الخدمات.

كما التقى الطاير بعدد من كبار المسؤولين في الشركات المشاركة في المعرض حيث زار منصة شركة «هواوي» العالمية والتقى ستيفن يي، رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا وناقشا تعزيز التعاون.

كما زار منصة شركة «أڤايا» العالمية، والتقى نضال أبو لطيف، رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وناقش الجانبان أحدث الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وتسلم معاليه جائزة الريادة في تجارب الاستخدام الشاملة.

وزار معاليه منصة شركة سيسكو والتقى عبد الإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج. وناقش الجانبان آخر التطورات التقنية والحلول الذكية التي توفرها سيسكو.

مكانة متميزة

قال معالي سعيد الطاير إن التطور الهائل الذي حققه «جيتكس» يؤكد المكانة المتميزة لإمارة دبي كعاصمة عالمية للتقنيات الحديثة تجمع المهتمين من جميع أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يوفر منصة مهمة لكبرى الشركات التقنية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الذكية.