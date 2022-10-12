«دبي للثقافة» تتوّج فائزي تحدّي الابتكار الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن الفائزين في مسابقة «تحدّي الابتكار الإبداعي»، الذي تمّ إطلاقه ضمن «جيتكس نورث ستار» المصاحب للحدث التكنولوجي الأكبر «جيتكس جلوبال 2022».

والذي نجح في استقطاب 50 مشروعاً لروّاد الأعمال في القطاع الإبداعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، عرضت حلولها المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي الثقافي المادي وغير المادي ونشره والاحتفاء به باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، على منصّة «دبي للثقافة» ضمن مبادرة «نورث ستار – جيتكس جلوبال» المعنيّة بالاقتصاد الإبداعي.

ونظّمت «دبي للثقافة» على هامش فعاليات «جيتكس نورث ستار» حفلاً لتوزيع جوائز «تحدّي الابتكار الإبداعي»، حيث فاز بالمركز الأول شركة بوبمي الفرنسية وحصلت على جائزة قدرها 5000 دولار، فيما حلّ في المركز الثاني شركة لسان – الذكاء الاصطناعي من دبي وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 3000 دولار.

وجاءت شركة كاروتفانت من كوريا الجنوبية في المركز الثالث وحصلت على جائزة نقدية قيمتها 1000 دولار. وقد تم اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة بعد عرض صاحب كل منهم على لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التراث، وتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والويب 3.0.

إضافة نوعيّة

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: نحتفي اليوم في هذا الحدث العالمي بروّاد أعمال مبدعين نجحوا في تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة، من شأنها أن تشكّل إضافة نوعيّة للاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي، التي لطالما كانت ولا تزال تشكّل إحدى أفضل البيئات العالميّة الداعمة للمواهب المبدعة.

إنّ مسابقة تحدي الابتكار الإبداعي تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجيّة لتمكين القطاع الثقافي والإبداعي كرافد للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقىً للمواهب.

أساليب فريدة

وتعد النسخة الأولى من مسابقة «تحدّي الابتكار الإبداعي» مبادرة عالمية نجحت في استقطاب عدد من الشركات الناشئة الإقليمية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية من أجل تصميم أساليب فريدة، يمكن من خلالها استرجاع وإعادة تخيل وتطوير الأفكار التي يمكن من خلالها الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لدولة الإمارات ومشاركته عبر تجربة رقمية، وباستخدام التقنيات الحديثة للحصول على تجربة تفاعلية يمكن للمستخدم عيشها والتفاعل معها.

وقد تم اختيار 10 مشاريع ابتكارية من واقع 50 مشروعاً، لتكون ضمن القائمة القصيرة، والتي جاء اختيارها من قبل فريق مختص، لتحظى بفرصة عرض أفكارها الابتكارية في مجال الحفاظ على التراث ضمن منصة «دبي للثقافة» في قاعة زعبيل (6) التي يقام فيها المعرض الدولي.

فرص

قدّم التحدي فرصاً للشركات الناشئة العشرة الأولى لتكون جزءاً من برنامج المستثمرين، فضلاً عن الحصول على تصاريح دخول إلى الحدث نفسه، بما فيه جيتكس جلوبال، والوصول إلى منطقة المؤتمرات والمعارض، ودعوات لحضور ملتقى الشركات الناشئة العالمية المبتكرة وبناء شبكة علاقات عملية مميزة.