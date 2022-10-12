«آفاق دبي» يحاكي تخطيط مسارات وهبوط «الدرون»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت بلدية دبي مشروع «آفاق دبي»، الذي يحاكي تخطيط مسارات الطيران ومواقع هبوط للطائرات من دون طيار (الدرون) مع تطبيق المحددات التخطيطية للبلدية بما يعكس رؤية دبي كمدينة المستقبل، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية 2022» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقوم بلدية دبي بتخطيط مسارات الطيران ومواقع الهبوط للطائرات من دون طيار والتاكسي الطائر بحسب المحددات التخطيطية والبنائية في البلدية باستخدام التقنيات الحديثة والخرائط ثلاثية الأبعاد، يدعم المشروع استراتيجيات حكومة دبي في تعزيز الاستثمار في قطاع الطائرات من دون طيار وجعل مدينة دبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

ويهدف مشروع «آفاق دبي» الذي يأتي في إطار خطة دبي الحضرية 2040، إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي بغية خلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع المهم من خلال إعداد المخطط الرئيسي للبنية التحتية لنظام القبة الجوية لسماء دبي، حيث يتضمن تحديد مواقع المسارات ومرافق المناولة الأرضية والجوية والمطارات ومحطات الشحن وغيرها، بناءً على دراسة الاحتياجات السكانية والاقتصادية والمعايير التخطيطية الأخرى، والتكامل بين المخططات الرئيسية الأرضية والجوية، والتوافق بين الاشتراطات التخطيطية لكل نوع من التخطيط.

ويأتي المشروع انطلاقاً من حرص بلدية دبي وهيئة دبي للطيران المدني على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وحيث إن أهمية هذا التعاون تكمن في دعم بلدية دبي لدور الجهات الحكومية في تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات من دون طيار في دبي.

حيث تتوفر لدى البلدية قاعدة بيانات مهمة تتضمن معلومات متكاملة للأراضي واستعمالاتها الحالية والمستقبلية وارتفاعات المباني القائمة والمخططة بالإضافة إلى بيانات البنية التحتية والمصورات الجوية، تساعد في اختيار أفضل المسارات وفي تخصيص مواقع المهابط الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان المواءمة متطلبات هيئة دبي للطيران المدني وبما يضمن التكامل بينهما نحو تحقيق أهداف وتطلعات التنمية العمرانية المستقبلية بإمارة دبي.