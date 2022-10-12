خارطة طريق لدعم الابتكار بالرعاية الصحية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الصحة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع «القابضة»، بهدف تعزيز الجهود لدعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الأبحاث والابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة. جاء ذلك على هامش مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2022».

وبحضور عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وفهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة».

وكجزء من مذكرة التفاهم، اعتمد الطرفان تشكيل لجنة توجيهية لإدارة ومراقبة جميع المشاريع التي ستثمر عن هذا التعاون في مجالات البحث السريري وتطوير الأدلة العلمية استناداً إلى إمكانات الطرفين بهدف تحقيق التكامل ما بين البحث والابتكار.

حيث ستعمل اللجنة على إدارة شؤون هذا التعاون ورسم خارطة الطريق لمسار العمل بقيادة ممثلين من كلا الطرفين لتوجيه مسارات العمل الفردية بطريقة فعالة. كما ستعمل دائرة الصحة – أبوظبي و«القابضة» لتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة في الإمارات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في أبوظبي.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لمواصلة الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، يأتي تعاوننا مع جهات مرموقة مثل «القابضة» ليعكس جهود الإمارة المتواصلة والرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في علوم الحياة وحاضنة للابتكار. نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتعزيز القدرات البحثية والارتقاء باستدامة ومرونة القطاع الصحي بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في أبوظبي.

دعم

قال فهد القاسم، المدير التنفيذي للرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة»: إن التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي يأتي في إطار مساعي «القابضة» للإسهام في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدولة ودعم الجهود الحكومية في أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، مؤكداً أن بناء ركيزة قوية للبحث والتطوير في هذا القطاع سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الصحية وسيزيد من جاذبيته الاستثمارية.