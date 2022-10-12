استطلاع «دبي الرقمية»: المستقبل لمهارات البرمجة والتطبيقات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة دبي الرقمية عن نتائج استطلاع المهارات الرقمية في جناحها بمعرض «جيتكس جلوبال 2022»، والذي كشف أن فرص العمل الرئيسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الفترة المقبلة، ستكون في مجال البرامج والتطبيقات، والدعم الفني للمهارات الرقمية، مع تزايد الطلب على العمليات التشغيلية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

ويعد هذا الاستطلاع الأول والأكبر من نوعه في القطاع إذ تم تصميمه لتحديد مستويات الطلب والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات الرقمية في مجال الاقتصاد الرقمي لمدينة دبي.

وشمل الاستطلاع 15,812 موظفاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر 17 مجالاً اقتصادياً مختلفاً من 522 مؤسسة في دبي. وقد صُمّم الاستطلاع بهدف تحديد مدى توافر المهارات الرقمية ضمن القطاع الخاص، إلى جانب مستوى الطلب الحالي وقريب الأمد في دبي.

كما يهدف الاستطلاع إلى رصد الفجوة في المهارات الرقمية مع التركيز على فئات المهارات الرقمية المحددة مسبقاً، إضافة إلى فهم الأساليب المعتمدة لتطوير المهارات وتنمية المواهب وعلاقتها بالفجوات في المهارات الرقمية.

تطور

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «هيئة دبي الرقمية»: نواكب اليوم عصراً تكنولوجياً سريع التطور، إذ نشهد يومياً اكتشافات وتطورات تكنولوجية جديدة قادرة على تغيير كافة جوانب حياتنا اليومية.

وتأتي المهارات الرقمية في صميم هذا التحول والتغيير، ومع استمرارنا في إحراز التقدم في مجال التحول الرقمي، وخطط المدن الذكية، تزداد أهمية هذا القطاع اليوم أكثر من أي وقت مضى.

لذلك وفي إطار المهام المسندة لدبي الرقمية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي وتحديد متطلباته المستقبلية من المهارات الرقمية بشكل دقيق، أطلقنا استطلاع المهارات الرقمية الخاص بأصحاب العمل، الذي يستهدف عينة من المؤسسات العاملة في دبي.

إمكانات

من جانبها، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار في «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، إحدى الجهات التابعة لـ«هيئة دبي الرقمية»: يعتبر استطلاع المهارات الرقمية الخاص بأصحاب العمل، من المبادرات الرائدة التي تقدّم إمكانات هائلة.

ويقدم الاستطلاع واسع النطاق، الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العالم، نظرة قيّمة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دبي، كما يقدم قيمة مضافة نظراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في رسالة هيئة دبي الرقمية، الرامية لتعزيز التحول الرقمي في جميع جوانب الحياة في دبي.

تعاون

بدوره أفاد طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في «مركز دبي للإحصاء»، إحدى الجهات التابعة لـ«هيئة دبي الرقمية»: تعاونت فرقنا من دبي الرقمية، ومركز دبي للإحصاء، لتنفيذ استطلاع المهارات الرقمية الخاص بأصحاب العمل، الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في العالم، وذلك في سبيل الوصول إلى رؤية واضحة وواقعية للمتطلبات والاحتياجات التي أشارت إليها الأطراف المعنية في السوق.