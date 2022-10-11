«شيبسي» تستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على سلاسل الإمداد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تركز شيبسي، الشركة العالمية لحلول إدارة الخدمات اللوجستية الذكية المعتمدة على البرمجيات الخدمية، خلال معرض جيتكس 2022 العالمي، على كيفية استفادة المؤسسات والشركات والكبيرة العاملة في مجال سلاسل الإمداد حول العالم من التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساهمة التكنولوجيا المتطورة في خفض التكاليف والارتقاء بتجارب العملاء وتقديم حلول مستدامة لعمليات التوصيل.

وتساعد منصة شيبسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات تجارة التجزئة والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، فعلى سبيل المثال يؤدي الحل الذي تقدمه شيبسي إلى خفض يبلغ 18 % في حالات رجوع المنتج وعدم تسليمه للعميل، وتكاليف النقل من المستودعات والمخازن إلى متجر البيع بالتجزئة بنسبة 12 %، وكذلك تكاليف نقل وتوصيل المنتجات والبضائع للعملاء بنسبة 23 %، وزيادة الاستفادة من سعة مركبات التوصيل بنسبة 31 % وزيادة عدد الطلبات التي يتم توصيلها في الرحلة الواحدة بنسبة 14 %، ويعزز من حجم المنتجات المرسلة بنسبة 28 %، ويساعد كذلك في تسريع عمليات التوصيل من خلال الاستفادة من خدمات طرف ثالث في مجال اللوجستيات.

من خلال مساعدة الشركات في خفض انبعاثاتها من الكربون، وتحقيق الاستدامة في عمليات التوصيل، تساعد شيبسي كذلك الإمارات في الوصول لأهدافها بالنسبة للمدن الذكية. وتمكن منصة إدارة اللوجستيات على نحو ذكي الشركات في الشرق الأوسط من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة من خلال خفض المسافات المقطوعة، وتقليص عدد الأميال التي لا حاجة لها، والحد من تباطؤ المركبات، والحصول على رؤية أكبر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالشحن.

وقال سوهام تشوكشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شيبسي: نستعرض في جيتكس إمكانات شيبسي التي تستفيد منها سلاسل الإمداد العالمية والمجتمع اللوجستي في كل مكان. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من المناطق شديدة الأهمية في رحلة النمو السريع بالنسبة لشركة شيبسي، حيث نقوم بدعم الشركات هنا وحول العالم لخفض التكاليف، وتلبية متطلبات العملاء، وضمان ممارسات مستدامة في المجال اللوجستي.