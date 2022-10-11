«دبي الرقمية» تكرّم أبطال «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» في جيتكس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قامت هيئة دبي الرقمية بتكريم أبطال «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي المشاركة في المبادرة لنجاحها في تحقيق التحول الرقمي الكامل في عملياتها وخدماتها وتثميناً لجهود فرق العمل التي شاركت في إنجاح أهداف الاستراتيجية والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كرمز عالمي للمدن الذكية المتكاملة والمستدامة عبر تقديم خدمات ذكية ومدعومة ببنية تحتية رقمية داخلية فعالة.

وسلمت هيئة دبي الرقمية شهادة شكر لفرق العمل خلال حفل التكريم الذي أقيم على منصة الحكومة الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2022 مساء أمس.

وكانت هيئة دبي الرقمية احتفلت في شهر ديسمبر الماضي بنجاح حكومة دبي في التحوّل إلى حكومة لاورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم أجمع.

وتم تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» على خمس مراحل، تضمنت كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، ليتم تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة، لتقدم بذلك ما يزيد على 1800 خدمة رقمية وأكثر من 10500 من المعاملات الرئيسية..

وشمل التكريم فريق عمل مؤسسة دبي للإعلام برئاسة نجلاء القاسم مدير تقنية المعلومات بالمؤسسة الذي نجح في الحصول على ختم «100 في المئة لاورقية» وتنفيذها كافة متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%.

وقالت نجلاء القاسم إن فريق العمل تشكل من أعضاء من كافة إدارات مؤسسة دبي للإعلام وإن المبادرة ترسخ مكانة دبي العالمية ضمن مجال الحكومات الرقمية وتحقيق التميز في تقديم محتوى إعلامي ضمن أعلى معايير الجودة.

وتوجهت القاسم بالشكر إلى فريق العمل وجميع إدارات المؤسسة على جهودهم التي أثمرت تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والحصول على هذا الختم.