أبوظبي تطلق نظام تصنيف ذكي جمركي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في جيتكس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022 الذي يعقد في المركز التجاري العالمي بدبي، نظام التصنيف الذكي، أحدث مشاريعها التقنية المتطورة، وهو عبارة عن محرك بحث متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على تحديد رمز النظام المنسق الصحيح للسلع التي يريدون استيرادها أو تصديرها بشكل سهل وسريع، بما في ذلك الرسوم الجمركية المطبقة، والضرائب والقيود.

ويعتبر نظام التصنيف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من أحدث مشاريع جمارك أبوظبي التقنية والتطويرية، ويأتي في إطار جهود الإدارة الدؤوبة والمستمرة لتعزيز خدماتها الرقمية والاستباقية بما يدعم منظومة العمل الجمركي، ويحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن النظام الأول على المستوى الإقليمي يدعم البحث حسب الوصف التجاري للبضاعة وبواسطة رمز بند التجارة العالمية GTIN ورقم تسجيل المركب الكيميائي CAS Number، مما يعزز العمليات الجمركية، لاسيما بتوجيه المستخدمين لاختيار رمز التصنيف المناسب والصحيح، وما يرتبط به من حظر أو تقييد أو ملاحظات توضيحية، مما يساعد في تقليل الأخطاء بالتصنيف، ويسهم في التحصيل الفعال للإيرادات، وتحسين جودة إحصائيات التجارة الخارجية، ويشجع الامتثال الطوعي للمتعاملين وبناء علاقة ثقة ما بين المجتمع التجاري وجمارك أبوظبي.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة أداة التصنيف الذكي عن طريق الدخول إلى منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم»، أو منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، بحيث يستطيع المتعاملون البحث على الرموز المنسقة الخاصة بمنتجاتهم بشكل سهل ودقيق، إذ تشمل نتائج البحث المتحصل عليها (الرمز المنسق، نسبة التعريفة الجمركية، الضريبة الانتقائية، جهة القيد أو المنع للرموز الممنوعة والمقيدة، وحدات قياس الرموز المنسقة).