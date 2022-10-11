«تالي سوليوشنز» تحدث إصدار «تالي برايم» في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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قامت «تالي سوليوشنز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول برامج إدارة الأعمال، بعرض نظام «تالي برايم» التشغيلي في معرض «جيتكس جلوبال» الذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعكس نظام «تالي برايم» التشغيلي التزام «تالي سوليوشنز» الوثيق بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ويتضمن النظام ترخيصاً واحداً لمستخدمين متعددين، ورخصة واحدة، ويحتاج إلى دقيقة واحدة من الزمن لضبطه. كما أنه يتضمن برنامجاً واحداً للامتثال في كل منطقة مجلس التعاون الخليجي الخاص وذلك لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وفي حديثه عن المشاركة في «جيتكس جلوبال»، قال «فيكاس بانتشال»، رئيس العمليات وتطوير الأعمال لدى «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «إننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي مرة أخرى. وهذه مشاركتنا للعام التاسع على التوالي في معرض «جيتكس جلوبال». كما يسرنا إطلاق حلولنا التقنية الجديدة في المعرض. ولأعوام عدة، كانت «تالي سوليوشنز» شريكاً رئيسياً للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تعمل على تمكينها من تسريع رحلتها في التحول الرقمي. وإننا متفائلون من أن آخر إصدارة لنظام «تالي برايم» سوف يعمل على تعزيز ثقة الشركات بحلولنا ويمهد الطريق للعديد من الشراكات والصفقات».

وأضاف «بانتشال»: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط، والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص سوقاً مهمة بالنسبة لنا. كما أن معرض «جيتكس» يمثل منصة استراتيجية تعمل على تعزيز تواجدنا في المنطقة والتواصل مع قاعدة متعاملين أوسع. كما يتيح المعرض لنا فرصة التعرف على التقنيات المستقبلية الجديدة».

وسيقوم فريق «تالي سوليوشنز» بعقد بعض الندوات والدورات التدريبية لرواد الأعمال الذين يحضرون «جيتكس جلوبال»، إلى جانب تجربة عملية على نظام «تالي برايم» التشغيلي.