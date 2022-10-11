مدير عام شرطة أبوظبي: «جيتكس» منصة عالمية للحلول الذكية

المصدر: دبي - البيان

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زار اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، معرض «جيتكس جلوبال 2022»، يرافقه اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أن المعرض يعتبر منصة عالمية للحلول الذكية، حيث يعزز من الترويج للتقنيات والخدمات والابتكارات المتطورة خلال اطلاعه على عدد من الأجنحة والمنصات التي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات تقنية المعلومات والأمن السيبراني وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن.

وأوضح: إننا في شرطة أبوظبي ملتزمون بتسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية للنهوض بالعمل الأمني، ورفع مستوى التنافسية، وذلك تحقيقاً لرؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية ذكية وتفاعلية، والاستفادة من هذا الحدث المهم الذي يجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاعات والشركات الناشئة وكبار المختصين في متابعة التطورات التقنية، الذي يأتي تنظيمه هذا العام مواكباً لانطلاقة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، متزامناً مع التحولات الهائلة في توجهات الدولة الرقمية ورعايتها واهتمامها بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

وقال اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة: إن شرطة أبوظبي تشارك بثلاثة أنظمة جديدة، الأول نظام ad999، وهو عبارة عن تطبيق ذكي للهواتف المتحركة للاستغاثة الفورية بطلب الإسعاف والإبلاغ عن حريق والإبلاغ عن حوادث السير من خلال نقرتين فقط، والثاني نظام السائق الخطر، وهو عبارة عن نظام يوظف الذكاء الاصطناعي لرصد سلوكيات السائقين الخطرين، التي تتمثل في تغير مسارات الطريق بشكل خطر على مرتادي الطريق، والثالث نظام - S-BOT، الذي يقوم بأتمتة مختلف العمليات الشرطية أو الإدارية التي تتطلب وجود عنصر بشري بشكل مستمر، حيث يقوم النظام بعمليات الدعم التقني على مدار الساعة في تنزيل البرامج وعمل التحديثات دون التدخل البشري، ويمكن استخدامه في عمليات معالجة المخالفات وعمل تقارير وملخصات يومية من منصات التواصل الاجتماعي.