«آيس وراب» التشيكية تكشف عن حلول اتصال الشركات في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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تتطلع شركة «آيس وراب»، التشيكية العالمية المتخصصة في تقديم حلول التعاون والبريد الإلكتروني للشركات، خلال مشاركتها في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2022، تحت شعارها «تفكير عالمي وتنفيذ محلي»، إلى تعزيز وجودها كشركة عالمية تحظى بدعم محلي قوي في الشرق الأوسط، وكشفت «آيس وراب» النقاب عن شعارها الجديد في بداية الفعالية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمكنت من تحقيق أثر قوي في المنطقة على مدار السنوات الماضية وتتطلع إلى مزيد من النمو من خلال عقد شراكات مثمرة مع مؤسسات اتصال وموزعي قيمة مضافة بارزين في المنطقة.

وقال آدم باكلت المدير التنفيذي لشركة آيس وراب، «نحن متحمسون للمشاركة في جيتكس مرة أخرى هذا العام، فالشرق الأوسط سوق مهم بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بالاستثمار في المنطقة. نستهدف تقديم حلول اتصال شركات الأكثر أمانًا وموثوقية لعملائنا. وتعكس مشاركتنا في جيتكس هذا الالتزام فضلًا عن تطلعنا لمقابلة عملائنا وشركائنا في هذه الفعالية وإبداء مدى التزامنا في المنطقة».

وأعلنت «آيس وراب» أثناء الفعالية عن أحدث منتجاتها وخصائصها بما في ذلك العرض التجريبي لنسخة نقاط البيع الإلكترونية التالية. إننا ملتزمون تجاه منطقة الشرق الأوسط واستراتيجية التوسع بها والاستثمار في مراكز البيانات المحلية. ولا يُخفى عن أحد ما حظيت به «آيس وراب» من إعجاب كبير في الشرق الأوسط، وتأمل الشركة استمرار هذا النجاح في السوق. يُعد أسبوع جيتكس للتقنية منصة مناسبة لعرض حلول آيس وراب واللقاء بالعملاء والشركاء من مختلف أنحاء المنطقة، وقد حضر الفاعلية آدم باكلت، مدير «آيس وراب» التنفيذي وبرامود شاردا مدير «آيس وراب» التنفيذي في الشرق الأوسط والهند.

وصرّح برامود شاردا، المدير التنفيذي لـ«آيس وراب» الشرق الأوسط والهند، «يُمثل جيتكس فرصة كبيرة لنا للتواصل مع شركائنا وعملائنا في المنطقة»، وأضاف «شغفون هذا العام لتقديم نظرة أكثر قربًا للمشاركين عن أحدث عروضنا والاستمرار على تقوية أثرنا وقاعدة مستخدمينا في الشرق الأوسط، ونتمنى نجاح الفاعلية وتعزيز علاقتنا في المنطقة».

وأطلقت «آيس وراب» أحدث حلول التعاون والرسائل الخاصة بها والتي توفر المعايير العالمية للشركات المحلية بأسعار معقولة. وتسهم «آيس وراب» بشكل كبير في زيادة إنتاجية الشركات، بجميع أحجامها، وتعزيز نموها بفضل التكامل السلس لمنتجاتها وغيرها من الميزات الخاصة. وتتطلع «آيس وراب» إلى اللقاء بالشركاء الحاليين والمحتملين في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 لمناقشة سبل المساعدة الممكنة التي يمكن لحلول«آيس وراب» تقديمها للتغلب على بيئة الاتصالات التجارية دائمة التغير. فمعرض جيتكس يُقام سنويًا في دبي وهو أحد أكبر المعارض الدولية وأكثرها تأثيرًا دون غيرها من فاعليات التكنولوجيا. تُعقد نسخة هذا العام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وتنتهز «آيس وراب» هذه الفرصة لطرح أحدث منتجاتها وحلولها ولمقابلة عملائها وشركائها الحاليين في جميع بقاع الشرق الأوسط.