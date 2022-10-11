«سولار ويندز» تعرض منصة هايبر كلاود خلال جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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تعرض «سولار ويندز» SolarWinds، مزوّد برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات البسيطة والقوية والآمنة، خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2022، مجموعة منتجاتها الحائزة على الجوائز بدءاً من Hybrid Cloud Observability (HCO) إلى إدارة أداء قواعد البيانات، إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وحلول إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM).

ويعد جيتكس جلوبال التجمع التقني للعديد من العروض التي يتم تنظيمها في إطار قطاعات تقنية متميزة توحد أكثر النظم البيئية تأثيراً في العالم لتعزيز الأعمال، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة من خلال قوة الابتكار، فهو يعمل على تمكين الشركات وربط العارضين بأقوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعمالقة التكنولوجيا، والشركات الناشئة الإبداعية من أكثر من 170 دولة.

وقال ساشا جيز، كبير الخبراء التقنيين في «سولار ويندز»: «أصبح المشهد التكنولوجي أكثر تعقيداً وانتشاراً من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، تواجه العديد من المنظمات قيوداً على موظفي تكنولوجيا المعلومات ونقصاً في المهارات، ما يخلق الحاجة إلى زيادة إنتاجية مواهبهم الحالية. يوفر SolarWinds Hybrid Cloud Observability الإشراف الشامل، ما يساعد الفِرق على أن تكون أكثر استنارة وكفاءة ومرونة. نحن نتطلع إلى مقابلة أقراننا في الصناعة، وتبادل الخبرات من الجلسات النقاشية المختلفة، ومعالجة تحديات تكنولوجيا المعلومات معاً في هذا العالم المختلط لتكنولوجيا المعلومات».

وأضاف عبدالرحمن طارق، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: «إن جيتكس جلوبال 2022 هو فرصة مثيرة لعرض كيف يمكن لـ«سولار ويندز» وشركائنا في التوزيع الرائدين في المنطقة مساعدة المنظمات في تسريع مبادرات تحديث تكنولوجيا المعلومات، ونقل البيانات إلى الحوسبة السحابية، فإن دورة هذا العام تحت عنوان «ادخل الكون الرقمي التالي»، وهو ما يتماشى مع مهمة «سولار ويندز» لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات على أرض الواقع، وأداء دور فعال في اتخاذ قرارات التحول الرقمي الاستراتيجي».

SolarWinds® Hybrid Cloud Observability SolarWinds® Hybrid Cloud Observability هو حل شامل ومتكامل للمراقبة، مصمم لدمج البيانات من جميع أنحاء النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الشبكات، والخوادم، والتطبيقات، وقواعد البيانات، والمزيد. يمكن للمنظمات بمختلف أحجامها الاستفادة من Hybrid Cloud Observability. تتضمن المنصة معلومات ذكية مدمجة لمساعدة العملاء على تحسين الأداء، وضمان التوافر، وتقليل وقت الإصلاح عبر بيئات المباني، والبيئات السحابية المتعددة.

انضم إلى مهندسي «سولار ويندز» وخبراء المنتجات للعروض التوضيحية الحية لمنتجات Hybrid Cloud Observability (HCO)، إدارة قواعد البيانات، إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وحلول إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) في جناح العرض رقم H7-F30.

كما أن محترفي تكنولوجيا المعلومات والأعمال مدعوون لحضور الجلسة النقاشية بعنوان محادثات تقنية يوم 11 أكتوبر الساعة 13:10 مع ساشا جيز، كبير الخبراء التقنيين في «سولار ويندز» للتعرف على طرق التعامل مع التعقيد عندما لا تكون مراقبة تكنولوجيا المعلومات كافية.