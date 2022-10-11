«جيتكس» بوابة تقديم مستقبل الاتصالات لعملاء «&e»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من &e» أن نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في المناطق المأهولة في الإمارات وصلت اليوم إلى 95%، وهو ما ساعد على تنامى أعدد المشتركين في شبكة الجيل الخامس في الدولة ليصل إلى 1.81 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام 2022.

وشدد محمود خلال لقاء إعلامي على هامش «جيتكس جلوبال» أن إلى التغير المتسارع في قطاع الاتصالات العالمي الذي بات معيار الأداء فيه هو الاستثمار في التحول الرقمي وشبكة الجيل الخامس والأجيال المتعاقبة، الأمر الذي دفع «اتصالات من &e» للمضي قدماً في استثماراتها بهذا الشأن لإحداث نقلة نوعية في مستقبل خدمات الاتصالات محلياً.

وأضاف أن أسبوع جيتكس للتقنية هو بوابة رئيسية لتقديم مستقبل قطاع الاتصالات لعملاء الشركة وتقديم أحدث التجارب الحية والفريدة من نوعها في مجال الميتافيرس، وتقنيات الجيل الخامس والتنقل والتجزئة الذكية والرعاية الصحية الذكية والمنزل الذكي وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونوه إلى أن التقدم والتطور الشبكي قد أسهم بشكل كبير في تقديم خدمات متفردة وحلول ذكية على نطاق قطاعي الأعمال والأفراد على السواء، بالإضافة إلى ملامح التطور المشهودة على مستوى مراكز خدمة العملاء الخاصة بها وعبر تطبيق My Etisalat UAE الذي استطاع حتى الآن توفير 90% من الخدمات المختلفة المقدمة من خلال مراكز خدمة العملاء والذي حقق بدوره ارتفاع في أعداد مستخدمي التطبيق وصولاً إلى 4 ملايين مستخدم.

أهمية المشاركة

ولفت إلى أن معرض جيتكس 2022 يحمل معنى خاص بالنسبة لشركة e&، فهو الأول منذ أن شرعت الشركة في رحلة تحولها كشركة اتصالات رقمية وإطلاق علامتها التجارية المحدثة «اتصالات من &e» وذلك بعد تغيير العلامة التجارية للمجموعة الى «&e» والتي تضم «&e المؤسسات» و«&e الحياة» و«&e الاستثمار» و«اتصالات من &e» والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

وأضاف: وفي جيتكس هذا العام، نعد بتجربة لا مثيل لها، حيث نقدم للزوار وجمهور المتابعين عبر المنصات الإعلامية المختلفة لمحة عن الميتافيرس ومستقبل التنقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية، كما نعرض استخدامات متنوعة على شبكة 5G تعمل على تطبيق الحلول المبتكرة لتمكين واقع رقمي متفوق، وفي نسخة 2022 من جيتكس، نريد أن نأخذ زوارنا في رحلة فريدة نحو آفاق المستقبل القادم.

معايير

وحول المعايير التي تقف عليها «اتصالات من &e» اليوم على صعيد الشبكات وخصوصاً شبكات الجيل الخامس «5G» وكذلك شبكات الألياف الضوئية، قال محمود: «عكفت «اتصالات من &e» على تبني أفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير والتحديث لمختلف الشبكات التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، فعلى صعيد شبكات الهاتف المتحرك منذ إنشائها لشبكات الأجيال المتعاقبة وصلت نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 95% بسرعة تحميل تفوق 3.1 غيغابايت في الثانية، كما وصلت نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتقدم ألى 99.74% بسرعة تحميل 480 ميغابايت في الثانية من المناطق المأهولة بالسكان داخل الدولة. وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الألياف الضوئية فكان لنا السبق إقليمياً ودولياً في عملية التحول من الشبكات النحاسية للشبكات الأرضية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى باتت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث نسبة ومعدلات نفاذ الشبكة وتوصيلها للمنازل والمؤسسات (FTTH).

وحول دور «اتصالات من &e» في دعم توجهات الدولة في تنمية قطاع الأعمال وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال محمود: «تسير «اتصالات» خلف خط الدولة التنموي في شتى المجالات وتؤمن بأهمية دعم وتطوير القطاع الخاص كجزء أصيل من ثوابت الاقتصاد الوطني خاصة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وعطفاً على ذلك فقد عمدت «اتصالات من e&» إلى توفير أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال رحلة التحول الرقمي، ودعم إنتاجية قطاع الأعمال بشكل عام وبطريقة مبتكرة وبما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة للمستقبل الرقمي».

دعم الابتكار

وحول خطط «اتصالات» في دعم الابتكار كأحد التوجهات الحكومية المستقبلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، قال محمود: «يترقب الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة في السنوات المقبلة. ولمواكبة هذه التغيرات المحتملة، تهدف الحكومة الرشيدة إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز المنصات العالمية في مجالات الاقتصاد والسياحة والتجارة. التوطين

وقال محمود إن التوطين إن يقع في صلب أهداف «&e» في إطار سعيها لبناء المستقبل الرقمي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في مجموعة «&e» و«اتصالات من &e» إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 51,1% بنهاية يونيو عام 0222.