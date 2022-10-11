نسخة محدثة من تطبيق «إسكان»

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في أسبوع جيتكس للتقنية، أبرز خدماتها الرقمية والإلكترونية المبتكرة من خلال تطبيق «إسكان» بنسخته المحدثة والمواكبة للمستجدات، والخدمات الإلكترونية والنوعية التي يقدمها الموقع الإلكتروني للمؤسسة الذي يواكب متطلبات وتطلعات المتعاملين، انطلاقاً من رؤية ترسيخ سعادة المجتمع وجودة الحياة في إمارة دبي.وقال محمد حميد المري، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن «معرض جيتكس» الذي يعد من أبرز المعارض العالمية في مجال التقنيات المتقدمة والمتطورة في مختلف المجالات، يعزز جانب تطوير الخدمات والإمكانيات التقنية لدى مختلف المؤسسات وفي جميع الاتجاهات التي تخدم المتعامل بدرجة أولى، والمؤسسة على حد سواء.

من جانبه، قال طلال آل علي، مدير إدارة الخدمات الذكية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة ستعرض خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان» الجديد، والذي يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تطوير خدماتها الذكية، ويوافق بتصميمه العصري، أفضل المعايير المطبقة على منصتي اندرويد وiOs.

تجربة مميزة

وأضاف: تم إعادة تصميم واجهة التطبيق الذكي «إسكان» بالكامل لتقديم تجربة مميزة وسهلة للمتعامل، وتسهيل إجراءات التقديم والحصول على الخدمات الإسكانية الرئيسية والتكميلية، وتعزيز تسهيل تقديم الطلب الإسكاني، والتقليل من عدد الخطوات لإكمال التقديم على الطلب، فضلاً عن استعراض خدمات المتعامل المفضلة، وبيانات الاستمارات الإسكانية وطلبات الصيانة ضمن لوحة المعلومات الرئيسية.