محاكم دبي: التقاضي الرقمي عزز منظومة القضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت محاكم دبي، عن الإنجازات المتميزة التي حققها مشروع «التقاضي الرقمي» أول مشروع تقاضٍ تقني متكامل بالعالم، في الفترة الماضية من العام الجاري الذي أسهم بشكل فعال في تعزيز المنظومة القضائية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع القضائي، لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، من خلال قيم العدل والشفافية والاستقلالية القضائية، والتسامح والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، للوصول لرؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

ونوه طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي بأن مشروع التقاضي الرقمي نجح في تحقيق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي بدرجاتها الثلاث من الطريقة التقليدية التي كانت تتم بالحضور أو من خلال إدخال الأوراق والملفات إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب إنشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد، والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى والأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة.