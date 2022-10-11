شرطة دبي تطلق «آثر» للأدلة الجنائية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن أنه يتم الاستعداد للترويج لمنصة «آثر»، البرنامج التقني الأول من نوعه في المنطقة، وذلك بعد نجاح الفترة التجريبية للبرنامج المتخصص في كل أقسام الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، منوهاً بأن البرنامج من ابتكار وتطوير شرطة دبي.

وقال إن البرنامج متصل مع لوحة تحكم مركزية ويقوم على آلية توثيق مسار الآثار المادية والرقمية والعينات بداية من استلام طلبات الانتقال إلى مسرح الجريمة وتوثيق الآثار المادية، إضافة إلى خلق مسارات إلكترونية للعمليات الفنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وربطها بالأنظمة والإدارات المعنية الأخرى، واستلام طلبات الفحوصات وتحويلها إلى الخبراء المعنيين، ووضع آلية إرسال التقارير الفنية للجهات الطالبة، وإدارة عمليات فحوصات المركبات، إضافة إلى إدارة عمليات فحوصات الطب الشرعي.

وقال إن المنصة وفرت ما يقارب من 70 % من الوقت المستغرق في إدارة العمل، إضافة إلى تحديدها أي نقاط تعطل أو نواقص لأي من العمليات المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة، حيث خفضت زمن الاستجابة والوصول ونسبة الأخطاء، وخفضت زمن إنجاز التقارير.