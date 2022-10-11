«صحة دبي» تشارك بـ «نابض» و«راصد»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة الصحة بدبي بمنصة متميزة في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، من خلال استعراض أفضل مبادراتها ومشروعاتها الإلكترونية وأنظمتها الذكية المتقدمة المعززة للقطاع الصحي، والمتمثل أبرزها في مبادرتي «نابض» و«راصد».

ويعد نظام «راصد» أحد أهم النظم الحديثة عالمياً، والمتخصصة في الترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية بدبي، من خلال توظيف التقنيات والحلول الذكية التي تسهم بشكل فاعل في تسريع تقديم الخدمة للمتعاملين بمستوى فائق الدقة.

ويرتبط نظام راصد بشكل مباشر مع نظام (شريان)، ويتيح للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة، ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وتأتي منصة «نابض»، تعزيزاً لتوجهات الدولة وتطلعات دبي في تحقيق التنافسية العالمية في المجال الصحي، حيث تمثل المنصة أحد أهم التحولات الإلكترونية في هذا القطاع، وهي تعمل وفق أرقى النظم المعمول بها دولياً، والتي حرصت الهيئة على توفيرها من أجل ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في منظومة رقمية متكاملة، بما يوحد التقارير الطبية للمرضى، ويمكّن من الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان، وضمن قواعد الخصوصية.

وتستهدف المنصة كذلك، مساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية، في اتخاذ القرار الطبي المناسب لصحة وحياة المرضى.

وقال عوض صغير الكتبي مدير عام الهيئة: «جيتكس جلوبال 2022»، هذا العام هو النسخة الأهم لهذا المعرض الدولي، نظراً لما يشهده العالم الآن بعد جائحة «كوفيد19» وما خلفته من تحولات جذرية في كل شؤون الحياة، وخاصة المرتبط منها بالتقنيات والحلول الذكية والرقمية، التي أصبحت بدورها ساحة مفتوحة للتنافسية نحو المستقبل.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في كل دول العالم، هو القطاع الأكثر استفادة من هذه التحولات، وما تنتجه الشركات الكبرى من تقنيات وتجهيزات، وأن هذا ما تدركه الهيئة، التي تحرص على مواكبة مستوى الرفاهية الذي تعيشه الدولة وتتميز به دبي، وخاصة في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى جهود «صحة دبي» المستمرة نحو تحقيق استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.

وأوضح الكتبي أن المعرض فرصة لنجاح الجميع، وأن الهيئة تعمل على استثمار هذا الحدث الدولي الكبير، في إظهار تفوق دبي وتقدمها في الطب، وفي أنظمة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. إلى ذلك، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء على حزمة من الخدمات المبتكرة التي أدخلتها المؤسسة إلى منظومتها من الخدمات الصحية النوعية.