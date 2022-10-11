دورية «غياث» الفارهة أصول رقمية «NFT»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق دورية «غياث» الفارهة كأصول رقمية غير قابلة للاستبدال «NFT»، وذلك ضمن مجموعتها الثانية للأصول الرقمية والمخصصة فقط للدوريات الفارهة.

ويأتي إطلاق هذه الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، كمجموعة ثانية، بعد أن أطلقت شرطة دبي في وقت سابق من هذا العام، 150 أصلاً رقمياً ترمز إلى قيم شرطة دبي «الابتكار.. الأمن.. التواصل»، ومنحها للجمهور المهتم مجاناً، عبر منصات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن إطلاق دورية غياث ضمن الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، يأتي مواكبة للتوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وسعياً لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه.

وحول الهدف من إطلاق الأصول الرقمية، أوضح اللواء الرزوقي أن الهدف يتمثل في تمكين المالكين من الاطلاع بشكل حصري على آخر المجموعات الخاصة بالأصول الرقمية، وفتح الباب أمام المختصين والمهتمين في هذا المجال للتواصل مع شرطة دبي، وحضور فعاليات تعزز بناء خدمات شرطة دبي المستقبلية، والمشاركة في دورات وورش حصرية في ذات المجال.

وبين اللواء الرزوقي أن شرطة دبي هي الجهة الحكومية الأولى في الدولة، التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها، وأول جهة شرطية في العالم، مبيناً أن الأصول الرقمية يتم صكها على سلسلة «البلوك تشين» ويعد كل أصل رقمي منها نسخة فريدة بحد ذاتها، تحوي معلومات كاملة عن تاريخ إنشاء هذا الأصل الرقمي وصاحبه، وكل المعلومات تكون موثقة على سلسلة «البلوك تشين» التي لا يمكن تزييفها أو نسخها مطلقاً.

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) التي أطلقتها شرطة دبي ضمن مجموعتها الأولى بعد بداية الربع الثاني من هذا العام، لاقت تفاعلاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها 22.91 مليون شخص حول العالم عبر المنصات الإلكترونية.

الجدير ذكره أن الدول الخمس الأكثر تفاعلاً مع إعلان شرطة دبي عن إطلاق الأصول الرقمية ضمن المجموعة الأولى، تمثلت في الإمارات، ثم نيجيريا، والهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً المملكة العربية السعودية.