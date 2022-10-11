بلدية دبي: التخطيط بــ«الميتافيرس»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت بلدية دبي مشروع «السيناريو التخطيطي»، في معرض «جيتكس للتقنية 2022»، ويحاكي المشروع تنفيذ سيناريو تخطيطي للإمارة في بيئة «الميتافيرس»، وتعديله بناءً على دراسة نتائج المحاكاة قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي لـ«البيان»: تستخدم بلدية دبي بيئة «الميتافيرس» لمحاكاة تنفيذ سيناريوهات تخطيط المدينة مثل تخطيط جديد أو تعديل المحددات التخطيطية في منطقة قائمة أو تخطيط إنشاء مشروع كبير، لافتاً إلى أنه يتم دراسة وتحليل نتائج السيناريو في البيئة الرقمية ومن ثم إجراءات التعديلات اللازمة بناء على تلك النتائج قبل التطبيق الفعلي للسيناريو على ارض الواقع مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف: بدأنا في بناء البيئة عبر «الميتافيرس» وسوف يتم إنجازها بداية شهر ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه بعد أن تكون البيئة جاهزة تستطيع الجهات الحكومية وإدارات بلدية دبي الدخول إلى منصة دبي للميتافيرس التابعة لبلدية دبي.

وأوضح داوود الهاجري أن أي مشروع تخطيطي يتم يمكن دراسته من خلال المنصة بدلاً من دراسته على خرائط، وذلك بعد وضع التصميم في المنصة والتعرف إلى التصور المستقبلي للمشروع والمناطق المحيطة به ومدى تأثير المشروع عليها، لافتا إلى أنه من خلال منصة دبي للميتافيرس يمكن إجراء دراسات تحليلية للمشاريع.

وأشار إلى أن بلدية دبي تستعرض في المعرض أبرز المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع بما يترجم مكانتها كدائرة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيقاً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية، بما يخدم جهودها في تخطيط وتنفيذ المشاريع الرائدة والذكية، والتي تلبي احتياجات سكان إمارة دبي، وتسهم في تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم وجودة حياتهم.

وتقدم بلدية دبي أهم إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وحلولها الرقمية المبتكرة، وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مفاهيم الابتكار والتميّز، وتسخير التقنيّات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.