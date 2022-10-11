تجريب خدمات شبكة الجيل الخامس في دبي قريباً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أكد منصـور جمعة بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، لـ «البيان»، أنه سيتم البدء بتجريب خدمات شبكة الجيل الخامس، وتقديم الخدمات الخاصة بها في مناطق محددة بدبي، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدد عملائهم الذين يستخدمون شبكتي «التيترا» والـ «إل-تي-إي»، بلغ 500 جهة، فيما تتم تغطية دبي بشبكة بلغت 150 محطة.

تقنيات متقدمة

وأوضح بوعصيبة، أن «نداء» مستعدة لمواكبة تطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، بالتعاون مع شركائها «نوكيا وإيرباص»، حيث تتمتع بنيتها التحتية بالكفاءة التي تجعلها تنتقل بسهولة لخدماتها، كما أن المؤسسة تتميز بأن شبكة الجيل الرابع لديها، تتمتع بقدرة مواكبة الشبكات الجديدة، من خلال بعض التعديلات الفنية البسيطة، ولذلك، فهناك مواكبة حثيثة لأي تطور حاصل في هذا الشأن، كما أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر، للوصول لأفضل تغطية للعملاء الذين سيحتاجون للخدمات التي تدعم جهود ومبادرات التحول الذكي لحكومة دبي، والتي تواكب النهج الواضح والمستقبلي، الذي تسعى إليه الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني.

وتابع بوعصيبة أن مؤسسة «نداء»، تخدم 500 عميل في دبي عبر شبكتي «التيترا» والـ «إل-تي-إي»، تمدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة، من خلال شبكة الجيل الرابع التي توفر نوعية اتصال متميزة للشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى التطور التقني الكبير، في ما يخص التوسع باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والميتافيرس كحلول جديدة.

كفاءة

وأضاف بوعصيبة أن المؤسسة لديها الآن 150 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها، وأن ذلك يعكس أهمية تعزيز التوسع، وإيجاد وتشغيل بنية تحتية متطورة للاتصالات، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، ومواكبة أحدث ما تقدمه التقنية الحديثة، حيث يعملون على أن يكونوا الوجهة الأولى في تقديم خدمة اتصالات متخصصة، تتبنى معايير الجودة العالمية، وتقدم خدمات آمنة ومتطورة، من خلال شبكتي الجيل الرابع و«تيترا».

وأفاد بأنه في ما يخص مواكبة التطورات والخطط المستقبلية لمنطقة حتا، فقد تم إنشاء 4 محطات تخدم المشروعات، ومختلف الجهات التي تعمل هناك، من خلال توفير شبكة واسعة بالمنطقة، لافتاً إلى التعاون الحثيث مع كافة شركائهم، خصوصاً مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، لتعزيز خدماتهم التي يتم تقديمها باحترافية، وتواكب التطورات العالمية.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المؤسسة، وصلت إلى نحو 100 %، وأن النساء يشكلن نحو 40 % من العاملين بالمؤسسة، ما يعكس توجهات الدولة في تمكينهن في كل القطاعات.