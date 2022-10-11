خدمات «إقامة دبي» ببصمتي العين والوجه

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشف الفريق محمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لـ«البيان»، أن الإدارة تعتزم تقديم جميع خدماتها باستخدام بصمتي العين والوجه مستقبلاً، وذلك اختصاراً لرحلة المتعامل وتقليصاً للوقت والجهد.

ابتكارات

وقال المري إن المواظبة على المشاركة في معرض جيتكس تأتي في إطار استراتيجيات إقامة دبي الساعية إلى إبراز دور التقنيات التكنولوجية والرقمية في تعزيز جودة الحياة لدى جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة عززت منظومتها من الخدمات بأحدث ما توصلت إليه الابتكارات الرقمية التي تعتبر إحدى ركائز الريادة والتفوق في بيئة العمل.

من جانبه قال المقدم الخبير خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير للخدمات الذكية إن إقامة دبي ستستعرض خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من معرض جيتكس 9 مشاريع مبتكرة، كما ستعزز من حضورها وتواصلها مع المتعاملين من الزوار ومع الشركاء الاستراتيجيين المشاركين، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركاء وإثراء بيئة العمل من خلال إبراز أفضل الممارسات التي تنتهجها عبر حزمة من الأدوات والمبادرات الرقمية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تسعى أيضاً إلى الاطلاع على تجارب الآخرين.

وتستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عبر منصتها رقم (S1-C) في قاعة الشيخ سعيد مشاريع الخدمات الاستباقية وتتضمن «بيانات إقامة دبي» ثلاثية الأبعاد بشكل الوجه التي تبرز البيانات الرقمية منها من المعاملات المؤتمتة في الأنظمة والربط مع الجهات الأخرى والبيانات البيومترية للتحسين المستمر على خدمات المسافرين، كما تبرز «البيانات الضخمة» بالتعاون مع شركة SAS لتطبيق البيانات الضخمة للتمكن من استخدام البيانات المتوفرة مع الذكاء الاصطناعي للتعرف على المخالفين قبل دخول الدولة من جوازات مزورة أو أسباب أخرى، بالإضافة إلى مشروع «ركن خدمات المتعاملين» ويتضمن تطبيق إقامة دبي الجديد عن طريق الهاتف المتحرك، وعرض الموقع الإلكتروني للزوار، واستعراض خدمة السفر الذكي، وإبراز خدمات الجنسية وجوازات السفر وغيره.

ومن ناحيتها أوضحت فاطمة سالم المزروعي، مديرة إدارة المشاريع في «إقامة دبي» أن «باقة خدمات السعادة» التي تقدم جميع خدمات السعادة للموظفين والمتعاملين تتضمن أحدث الخدمات كبطاقة السعادة وتطبيق السعادة وبرنامج السعادة مع «دو».

وأكدت أن «محطة المنافذ المتنقلة» تستعرض التحسين المستقبلي في إجراءات الدخول والخروج، واستعراض فكرة كيوسك متنقل وجهاز Tablet للتمكن من الوصول للمسافر والانتهاء من إجراءات الدخول والخروج كهدف لتحسين الخدمة وتعزيز جودة الحياة للمسافرين.