مشروع للتنقل الذكي في «ياس» و«السعديات»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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استعرض مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي، خلال معرض «جيتكس للتقنية 2022»، أحدث مبادراته وخدماته الذكية، منها مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات بأبوظبي، في مرحلته الثانية، والذي يأتي في إطار استراتيجية التنقل الذكي بإمارة أبوظبي، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل من جهة، وشركة «بيانات» المزودة لمنتجات وخدمات البيانات الجغرافية والمكانية الشاملة، ومجموعة G42 العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من جهة أخرى.

مركبات ذكية

وتضمن المشروع مبدئياً أسطولاً يضم مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية TXAI التي تمثل أولى مركبات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات، وخدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة، إضافة إلى تشغيل عدد من المحطات لشحن المركبات في جزيرتي ياس والسعديات، وتشغيل نظام النقل الجماعي (ART) خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يعرض مركز النقل المتكامل في معرض جيتكس، نظاماً ذكياً متكاملاً لقياس أوزان الشاحنات أثناء سيرها على الطرق بهدف التأكد من السلامة الفنية للشاحنات وعدم تجاوز الحمولات المسموح بها لما لذلك من تأثير على سلامة الطريق وأصول البنية التحتية، كما يمكن هذا النظام من الرقابة على أوقات استخدام الطرق من قبل المركبات الثقيلة، وجمع بيانات موثوقة ودقيقة عن وزن وأبعاد وأنواع الشاحنات التي تستخدم شبكة الطرق.

مجسات إلكترونية

ويتكون النظام من مجسات إلكترونية تمكن من الكشف عن الأوزان الثقيلة باستخدام مستشعرات ذكية، ونظام القياس بالليزر ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد طول المركبة وحجمها وعدد المحاور والإطارات المزدوجة والسرعة، إضافة إلى نظام التقاط لوحة الأرقام باستخدام كاميرات ANPR، ومراقبة الموقع باستخدام كاميرات CCTV، وتكون هذه الأنظمة مربوطة بغرفة التحكم المركزية بواسطة شبكة من الألياف الضوئية.