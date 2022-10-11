«قضاء أبوظبي»: رقمنة التفاوض والتسوية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة رقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، بهدف إنشاء مساحة افتراضية للأطراف للوصول إلى حلول ودية للمنازعات من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع إتاحة التسجيل في المنصة الافتراضية بخطوات سهلة ومبسطة، إلى جانب توفير الدردشة الفورية وتبادل المستندات إلكترونياً وحضور الجلسات عبر الاتصال المرئي، سعياً إلى إنهاء الخلاف عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية.

جاء ذلك خلال مشاركة دائرة القضاء، في معرض جيتكس للتقنية 2022، إذ تستعرض أحدث مبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة، ومن بينها التطبيق الذكي للمزادات، والذي يتيح للراغبين في المشاركة بالمزادات من داخل الدولة وخارجها، الاطلاع على المعروضات الخاصة بالمحجوزات في القضايا، سواء عقارات، مركبات، لوحات أرقام السيارات المميزة، والمنقولات بمختلف أنواعها، وذلك مع إمكانية المزايدة المباشرة عن بُعد، وإتمام الإجراءات عبر خطوات ميسرة وفق الضوابط القانونية المقررة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التركيز على الحلول الرقمية لإنجاز المعاملات القضائية والعدلية عن بُعد، يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة، تضمن صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.