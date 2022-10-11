جهاز أبوظبي للمحاسبة: منصة تدقيق

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة التدقيق الداخلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة أعمال التدقيق في الإمارة وتشمل كافة الجهات والشركات الحكومية التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها في أبوظبي.

وتعد منصة التدقيق الداخلي إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال الرقابة والتدقيق، حيث يستهدف الجهاز من خلالها بناء قاعدة بيانات متكاملة عن وحدات التدقيق الداخلي وأنشطتها والعمل على رفع وعي هذه الوحدات في أهمية الاستغلال الأمثل للمال والموارد العامة والارتقاء بجودة أعمال وأنشطة التدقيق التي تقوم بها.