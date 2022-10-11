بلدية عجمان تدشن مبادرات رقمية

المصدر: (عجمان - البيان)

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افتتحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يومها الأول لمشاركتها ضمن جناح حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال»، بعرض مبادراتها الرقمية لجمهور المنصة، كما سيتم تدشين جملة من المشاريع الرقمية، طوال أيام المعرض.

وقالت هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية، ورئيس لجنة معرض جيتكس للدائرة، إن الدائرة تحرص في كل عام، على وضع بصمتها في المعرض، الذي يجمع العقول وكبرى الجهات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والأنظمة التي تضمن جودة الحياة والارتقاء بكافة المجالات.