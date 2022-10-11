«تنمية المجتمع» بأبوظبي: 6 مشاريع مبتكرة

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تستعرض دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة، والتي تسهم في تعزيز دورها في تطوير أدوات رقمية، تُمكنها من دراسة وتطوير الخدمات المقدمة من قبل الجهات المختلفة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تسهم في رفع جودة الخدمات عبر استخدام التقنيات الحديثة، للوصول إلى توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة.وتشارك الدائرة، بستة مشاريع مبتكرة، تعكس حرصها على تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وهذه المشاريع هي، مشروع «برنامج الواقع الافتراضي لكبار السن»، وتقنية «الميتافيرس» للخدمات الاجتماعية، ومنصة «الحياة الكريمة»، ومشروع «الأطلس الاجتماعي»، ومنصة «وياكم»، وأخيراً، منصة «تقهوى» لاستشارات الزواج، وهي مشاريع تم تصميمها خصيصاً لابتكار الخدمات التي يُقدمها القطاع الاجتماعي في أبوظبي، لضمان سعادتهم ورضاهم.وعبّر المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن اعتزازه بمشاركة الدائرة للمرة الأولى في هذه الدورة من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022». (دبي - البيان)