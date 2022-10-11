«الصحة»: خدمات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في النسخة الـ 42 من أسبوع جيتكس للتقنية، وتهدف المشاركة إلى عرض حزمة مبتكرة من أحدث الخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة، وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ منظومة صحية رقمية، تمتاز بكفاءة الأداء والموثوقية، وتشكل مدخلاً جديداً نحو الخدمات المستقبلية، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، لتحسين تجربة المتعاملين حسب معايير السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.

وأكد أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة حرص الوزارة على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يمثل منصة تقنية متقدمة، تتيح عرض أحدث الخدمات الذكية للوزارة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لإسعاد المتعاملين وتحقيق معايير وممكنات الحكومة الذكية، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة لاستشراف المستقبل، وتماشياً مع مبادئ وثيقة الـ 50 لتكون الإمارات من أفضل دول العالم.

مصداقية

وتعرض الوزارة مستجدات تطبيق «الحصن» وهو التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات «كوفيد 19» ومتابعة المخالطين، إحدى المنظومات الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات منذ بداية انتشار «كوفيد»، وتحظى بثقة ومصداقية وموثوقية عالية، في تعاون بين الوزارة والمنظومة الوطنية الصحية الحصن والقطاع الصحي.واستعرضت الوزارة أمام زوار المعرض مستجدات مبادرة مكتب المطالبات الإلكترونية للتأمين الصحي، الذي يندرج ضمن نظام الملف الوطني الصحي الموحد «رعايتي».

تطبيق ذكي

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع نسخة محدثة من الموقع الإلكتروني الرسمي بعد إعادة هيكلة تعتمد الابتكار وسهولة التصفح وتسهيل حل المشاكل التقنية بطريقة استباقية، للوصول إلى المعلومات بطريقة أسهل، وسرعة الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن تحديث وترتيب محتوى الموقع في محركات البحث، وتوافر الموقع بعدة لغات، بالإضافة إلى مشروع التطبيق الذكي المحدث، بما يواكب أحدث التقنيات ويهدف إلى رفع نسب استخدام الخدمات الرقمية.