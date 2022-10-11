«المعاشات»: 3 مشاريع

المصدر: (دبي - البيان)

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استعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثلاثة من أبرز مشاريعها الرقمية، وهي المنصة الرقمية التجريبية، وتجربة إنجاز المعاملات من خلال تقنية الميتافيرس، ولوحة المعلومات التفاعلية.

وقال محمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية: تأتي المنصة الرقمية، ضمن مشروع التحول الرقمي للهيئة، كمشروع شامل يستهدف إحداث تغييرات جذرية على إدارة العمليات التشغيلية في الهيئة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التغيير في مفاهيم تقديم الخدمات الحكومية على مستوى الهيئة، اعتماداً على استخدام أحدث البرمجيات في مجال التقنية الحديثة، ومشاركتنا اليوم بنسخة تجريبية منها، يأتي بهدف الترويج لهذه المنصة، واستطلاع آراء الزوار حولها.