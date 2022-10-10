e& تطلق ميتافيرس e& universe في أول أيام جيتكس 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «&e» عن الإطلاق الأولي لميتافيرس e& universe كخطوة استراتيجية تتماشى مع تحول e& إلى مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار وتعزّز ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتكون بذلك من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة والعالم في هذا المضمار.

ويتزامن إطلاق ميتافيرس e& universe مع أول أيام معرض جيتكس 2022، وتأتي المنصة بالشراكة مع HTC الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي وصناعة الهواتف المتحركة، حيث اختارت مجموعة «&e»من كوكب المريخ موقعاً استراتيجياً لمنصة الميتافيرس وتحديداً في منطقة «أركاديا بلانيتيا» - Arcadia Planitia - بالارتكاز على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن هذه المنطقة قد تكون الأكثر ملاءمة للحياة المستقبلية على الكوكب الأحمر نظراً لكونها واحدة من المناطق القليلة التي يوجد فيها الجليد ومصادر المياه وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية.

وسيشكل التصميم المعماري للميتافيرس في كوكب المريخ معلماً فنياً من حيث التصميم المتميز والفريد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها لاستكشاف الفضاء الخارجي التي تجسّدت في نجاح مهمة مسبار الأمل؛ أول مسبار عربي وإسلامي يدخل مدار كوكب المريخ.

وسيتيح ميتافيرسe& universe تجارب رقمية مميزة لمحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية المتطورة، حيث يوفر لهم زيارة جناح مجموعة e& في جيتكس 2022 افتراضياً للمرة الأولى في تاريخ المعرض والاطلاع على المعروضات التقنية ضمن جناح المجموعة.

وستشهد المراحل المقبلة توسيع نطاق هذه المنصة وتطويرها بتجارب شيقة لتتيح لزوّارها الفرصة لاقتناء الأصول الرقمية، وحضور الحفلات الموسيقية، وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، ومشاهدة الأحداث الرياضية وغيرها الكثير من التجارب الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة.

كما عرضت الشركة منصات أخرى للميتافيرس بالشراكة مع أبرز اللاعبين الدوليين في الاتصالات والتكنولوجيا، لتزويد زوّار المعرض بلمحة متكاملة وتفاعلية عن مستقبل التقنيات والتجارب الرقمية، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تلوح في آفاق المستقبل الرقمي.

وعرضت مجموعة e& منصة ميتافيرس بالتعاون مع SK Telecom، لتعزيز تجارب المستخدمين من خلال المساحات الافتراضية المتعددة والشخصيات الرمزية الفريدة، واستكشاف الفرص المتاحة للتواصل الاجتماعي في عالم الميتافيرس الجديد. وتتيح هذه المنصة فرصة زيارة المعرض الحصري الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs من «&e» إلى جانب الأعمال الفنية الخاصة لفنانين عالميين، والاستماع إلى موسيقى البوب الكورية الشهيرة، وقصائد الشعر، ومختلف العروض الترفيهية المتوفرة في عالم الميتافيرس من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز المتوفرة على المنصة.

ويمكن لمستخدمي هذه المنصة الاختيار من بين ستة رموز شخصية «أفتار» مصممة محلياً، وتشمل الاطلاع على تجربة الميتافيرس مع سعود الكعبي، الممثل والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي وأحد أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك أبيات الشعر وتجربته الشخصية في استخدام الميتافيرس للمرة الأولى. وتهدف هذه الشراكة مع SK Telecom أيضاً إلى إحداث فارق جذري في الخدمات الإلكترونية وأنماط الحياة للارتقاء بمستقبل وسائل الإعلام والترفيه في المنطقة من خلال إطلاق المحتوى الحصري على الميتافيرس.

ويشمل جناح مجموعة «&e» في جيتكس 2022 عرضاً متطوراً آخر في الميتافيرس تقدمه «اتصالات من &e» بالتعاون مع «هواوي» وهو تجسيد لمركز أعمال الشركة على الميتافيرس، يتيح للزوار لمحة شاملة عن تجربة التسوق في عالم ثلاثي الأبعاد بأسلوب مبتكر. ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة مبيعات شبيهة بالواقع عبر نظارة الواقع الافتراضي والتفاعل مع خدمات ومنتجات «اتصالات من &e» عبر تتبع حركة اليدين أو من خلال أدوات التحكم وهو ما يوضح دور الميتافيرس في نقل تجارب العملاء إلى مستوى جديد بالكامل من خلال شبكة الجيل الخامس ذات السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، لتسمح للمستخدمين التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي.

ويتزامن إطلاق مجموعة «&e» لميتافيرس e& universe مع العديد من المبادرات والخطوات البارزة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تقنية الميتافيرس والتي جعلت من الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لهذه التقنية. وبدورها تواصل مجموعة &e العمل وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة والاستثمار في التقنيات الحديثة والعمل وفقاً لمناهج الابتكار والإبداع لاستكشاف المستقبل الرقمي بإمكاناته اللامحدودة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومات وقطاع الأعمال والأفراد في دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها المجموعة.

وتشير الدراسات إلى أن الشركات العالمية استثمرت أكثر من 120 مليار دولار في بناء التكنولوجيا والبنية التحتية للميتافيرس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فقط، وهو أكثر من ضعف ما تم استثماره في هذا المضمار في عام 2021 بأكمله.

وتؤمن مجموعة «&e» بمساهمة التكنولوجيا في تغيير المستقبل للمجتمعات نحو الأفضل، والتفاعل بطرق فريدة، بالارتكاز على حلول الاتصالات والشبكات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس 5G، وتعتز بمواصلة توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية وخلق التجارب الجديدة والمبتكرة من خلال ميتافيرس e& universe، الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة.