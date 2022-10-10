«جونيبر» توفر تجارب سلسة للمؤسسات والمستخدمين خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جونيبر نتوركس» إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي 2022»، حيث ستقدم خلاله قدراتها لتمكين المؤسسات والشركات من التخلص من القيود التقليدية للشبكات، ودعمها للتحول في طريقة التشغيل والتواصل والعمل في عصر التقنيات السحابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتبنى الشركة شعار «اطلب المزيد من شبكتك»، حيث سيتعرف الحاضرون في المعرض على حلول «جونيبر» المؤتمتة والقابلة للتوسع والآمنة، والتي تسهم في تحسين تجارب العملاء، وتحفيز عائدات إيجابية للشركات.

وقال يعرب سخنيني، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جونيبر نتوركس»: أصبح مشهد الأعمال الإقليمي يطغى عليه الطابع الرقمي بشكل هائل مع الاعتماد على التقنيات السحابية. ومن هذا المنطلق فلا مجال لتعطل الشبكات في جميع قطاعات الصناعة، من التصنيع والاتصالات إلى الخدمات المصرفية والتجزئة، لأن تأثير ذلك على الأعمال لا يحصى، وأحياناً لا يمكن تعويضه، وإننا تتفهم في جونيبر هذه التحديات، وترى أن جيتكس يشكل منصة ممتازة لعرض قدرات جونيبر في توفير تجارب متباينة لمزودي الخدمات ولعملائهم، كما تساعد حلولنا المؤسسية المبتكرة والآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، عبر السحابة ومركز البيانات على جعل الاتصال سلساً.

وقامت «جونيبر» بدمج إدارة الشبكة السلكية واللاسلكية، وشبكة SD-WAN في بوابة موحدة قائمة على السحابة، مع تزويدها برؤى وأتمتة قائمة على منصة Mist AI. يتيح ذلك لمشغلي الشبكات تحسين تجارب المستخدم النهائي باستمرار من العميل إلى السحابة، مما يوفر الوقت والمال من خلال حل المشكلات بشكل أسرع، وزيارات أقل في الموقع، ويستفيد المستخدمون من البنية التحتية للشبكة، التي تتسم بالقابلية للتوقع والموثوقية والقياس بشكل أكبر.

ويعد «أبسترا» Juniper Apstra برنامجاً يعتمد على ما يعرف بالشبكات القائمة على النوايا، حيث يعمل على أتمتة تصميم شبكة مركز البيانات ونشرها وتنفيذ عملياتها، والتحقق منها عبر مجموعة واسعة من جهات البيع، وسواء كانت إدارة آثار أزمة سلسلة التوريد العالمية أو التعامل مع التغييرات في القوى العاملة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، فالمؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات تواجه أسئلة تتعلق بالبنية، والتي ستشكل كيفية بناء مراكز البيانات الخاصة بها. وقد تم تطوير برنامج «أبسترا» من «جونيبر» من الألف إلى الياء، بهدف التعامل مع مستجدات هذا العصر الجديد على صعيد العمليات، وتعد نسخة «أبسترا فريفورم» (Apstra Freeform) التي جرى الإعلان عنه مؤخراً أحدث توسع لمنصة ضمان، وأتمتة مركز البيانات متعدد البائعين التابع لـ «جونيبر». وتهدف «أبسترا فريفورم» إلى توحيد التجارب عبر البائعين وأتمتة عمليات سير عمل مركز البيانات الرئيسي مصدراً واقعياً وحيداً لتأسيس مركز بيانات، وتتيح هذه الإمكانية لعملاء «جونيبر» ومزودي خدماتها والخدمات السحابية إدارة عمليات مركز البيانات وأتمتتها، بغض النظر عن الهيكل والبروتوكولات المستخدمة.