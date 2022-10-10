انطلاق أولى رحلات السيارة الطائرة الكهربائية بدعم غرفة دبي العالمية في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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في دلالة جديدة على مكانة دبي المتنامية كوجهة للابتكارات التقنية المستقبلية، ومركز للشركات العالمية متعددة الجنسيات لإطلاق أحدث ابتكاراتها في الأسواق العالمية، شهدت الإمارة اليوم في «سكاي دايف دبي» انطلاق أول رحلة عامة حصرية للسيارة الطائرة الكهربائية «eVTOL موديل X2» التي طورتها حديثاً شركة «إكس بنغ Xpeng» الصينية، وذلك بدعم من الشريك الرسمي غرفة دبي العالمية، وسط حضور حاشد من المسؤولين والصحافة المحلية والعالمية.

وجاء تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي يستعرض أحدث الابتكارات التقنية حول العالم، حيث قامت السيارة الطائرة بإجراء إقلاعٍ وهبوط عمودي سلس أمام أعين الحضور لمدة 90 ثانية، لتكون الرحلة إيذاناً بفترة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن.

وتمتلك السيارة الطائرة الكهربائية X2 مقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنغ إيروهت XPENG AEROHT» التابعة لشركة «إكس بنغ». ولا تصدر X2 أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، مما يجعلها إحدى الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

وجاء اختيار دبي كوجهة لتسيير هذه الرحلة للسيارة الطائرة وإطلاقها كابتكار جديد في عالم النقل، كثمرةٍ لجهودٍ حثيثة منذ عام 2021 بذلتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لاستقطاب هذه الشركة الصينية العالمية وجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة. ويتوج هذا الإنجاز الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية للترويج لدبي كبوابةٍ للشركات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر حفل تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 سعادة لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحسن الهاشمي، مدير عام غرف دبي بالإنابة، ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والدكتور براين جو، الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكس بنغ».

وتعتبر شركة «إكس بنغ» شركة تكنولوجيا صينية عالمية متخصصة بصناعة السيارات الكهربائية وتطوير حلول النقل الذكي، وتعتبر من الشركات العالمية المرموقة المدرجة في بورصة نيويوك وبورصة هونغ كونغ، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 20.7 مليار دولار أمريكي.

وجرى تنظيم الرحلة العامة للسيارة الطائرة من قبل شركة «إكس بنغ» بالتعاون مع شريكها الرسمي غرفة دبي العالمية، وبدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي.

جهود استثنائية لاستقطاب الاستثمارات

وبذلت غرفة دبي العالمية جهوداً دؤوبة لمساعدة شركة «إكس بنغ» على التوسع الخارجي انطلاقاً من دبي، حيث دعمت البعثة الاستقصائية الأولى للشركة إلى دبي في العام 2021، ونسقت لها اجتماعات هامة على مدى ثلاثة أسابيع مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية المعنية ومنها هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة دبي للطيران المدني وغيرها، وقدمت توصيات للشركة الصينية بإطلاق أول رحلة للسيارة الطائرة خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2022، وجمعت الشركة الصينية مع شركاء لها ومنهم هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون وسكاي دايف وغيرهم، في حين تعاونت غرفة دبي العالمية مع الشركة لاستحصال جميع الموافقات المتعلقة بالرحلة وإجراءات الأمن والسلامة وتسيير الرحلة خلال جيتكس جلوبال.

حاضنة للابتكار

وأشار حسن الهاشمي إلى أن دبي تثبت مجدداً للعالم أنها أصبحت تحت رؤية قيادتها الرشيدة حاضنة للابتكار والحلول الذكية، ومركز الإبداع العالمي في خدمة الإنسانية والأهداف المستدامة، معتبراً أن اختيار شركة «إكس بنغ» لدبي لإطلاق أحدث حلولها في مجال النقل الذكي والمستدام مؤشر على مكانة دبي وسمعتها كعاصمة للابتكار والتميز والأعمال.

ولفت الهاشمي إلى أن استقطاب الشركات متعددة الجنسيات إلى دبي جزء أساسي من استراتيجية غرفة دبي العالمية، التي تركز على جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي خلال السنوات الثلاث القادمة، معتبراً أن الغرفة مستمرة في جهودها للتعريف بمزايا الاستثمار والتوسع في دبي، ومساعدة الشركات على اتخاذ الإمارة مقراً لنشاطاتهم وعملياتهم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، منظم معرض «جيتكس جلوبال»: «مثّل جيتكس، وعلى مدار السنوات الماضية، موطناً لعدد غير محدود من اللحظات التاريخية المحورية التي شهدنا فيها إطلاق ابتكارات وتوجهات تقنية حددت معالم عالمنا. واليوم، نفخر باستضافة أول رحلة عامة حصرية في العالم للسيارة الطائرة eVTOL موديل X2 من شركة «إكس بنغ» وذلك بالشراكة مع غرفة دبي العالمية. فالسيارة الكهربائية الطائرة القادرة على تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط عمودياً تعتبر مستقبل قطاع التنقل، ومن المذهل أن نشهد اليوم كتابة فصل تاريخي جديد انطلاقاً من دبي. فاستضافة هذا الحدث يرسخ مكانة «جيتكس جلوبال» باعتباره محوراً رئيسياً في مسيرة التحول العالمي نحو الاعتماد على النقل الجوي الحضري منخفض الكربون.

وبدوره أشار الدكتور براين جو، الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكس بنغ» إلى أنها المرة الأولى التي تقوم خلالها شركة «إكس بنغ ايروهت» بتسيير رحلة عامة للسيارة الطائرة خارج الصين، معتبراً أن الخطوة تؤسس لجيل جديد من السيارات الطائرة.

وأضاف الدكتور براين قائلاً: «دبي معروفة بأنها مدينة الابتكار، التي ترحب بكل ما هو جديد، وتمتلك رؤية واضحة لتصميم وصناعة مستقبل التنقل».

أهداف غرفة دبي العالمية

وتركز الاستراتيجية الجديدة لغرفة دبي العالمية على دعم التجارة الخارجية لدبي، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون ثلاث سنوات، ودعم التوسع الخارجي لـ 100 شركة من دبي إلى أسواق خارجية ذات أولوية خلال عامين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال في دبي وجعلها محفزة لنمو الأعمال مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى دعم وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات على الإدراج في سوق دبي المالي.