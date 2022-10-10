"قانونية دبي" تستعرض أحدث أنظمتها الرقمية في "جيتكس جلوبال"

المصدر: البيان

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تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، في معرض جيتكس العالمي 2022 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 10-14 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض الدائرة أحدث خدماتها وأنظمتها التقنية التي تأتي في إطار حرصها على مواكبة مختلف المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وإدارة عملياتها الداخلية.

استعرضت الدائرة تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال (الربوت) لخدمة المتعاملين بمراكز الاستقبال، والذي يسمح باستقبالهم وتوجيههم، والإجابة باللغتين العربية والإنجليزية عن استفساراتهم الأوليّة المتعلقة بكافة الخدمات التي توفرها الدائرة، والتعريف بالشروط والوثائق المطلوبة لتقديم الخدمات والقنوات المتاحة لها، فضلاً عن دوره في عملية التسويق المؤسسي للدائرة عبر عرض المقاطع المرئية التسويقية لخدماتها وإنجازاتها في الفعاليات التي تنفذها أو تشارك فيها الدائرة.

أما على صعيد قنوات تقديم خدماتها عبر نوافذها الإلكترونية، فقد دشّنت الدائرة موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية بعد تحديثهما، واللذيْنِ يتسمان بسهولة التصفح، وشمولية ما يتضمنه محتواهما في التعريف بما تقدمه الدائرة من خدمات، تعزيزًا لتجربة المتعامل معهما في الوصول إلى خدماتها بشكل أسرع، وتلبية تطلعاته الرقمية بكل سهولة ويسر.

ومن المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدائرة على هامش مشاركتها في المعرض، مبادرة (المجال القانوني التخصصي)، التي توفر أمام المتعاملين من متلقي الخدمات القانونية قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على تخصصات وخبرات ممارسي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية المقيدين لديها في مختلف مجالات العمل القانوني؛ وهو ما يوفر فرصة لمزاولي المهن القانونية للتعريف بخبراتهم، ويضمن من جانب آخر حصول المتعامل على مستوى متميز من الخدمة؛ بما يحافظ على سمعة المستوى المهني للإمارة في مجال تقديم الخدمات القانونية.

تعقيباً على المشاركة قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة: تلتزم الدائرة في تقديم خدماتها القانونية وتنفيذ مختلف مشروعاتها وعملياتها الداخلية بمؤشرات استراتيجية حكومة دبي الرقمية، وما تضعه من معايير تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي من خلال تبني أحدث التقنيات، وتوفير منظومة عمل رقمية متطورة ورائدة تتوافق مع تطلعات المتعاملين ورفع مستوى سعادتهم، مع ضمانات توفير بيئة آمنة تحمي خصوصية المستخدم.

وأشار الدكتور بالهول إلى أن مشاركة الدائرة تمثل فرصة مواتية للتبادل المعرفي، واطلاعها على أفضل الخدمات القانونية الرقمية والتجارب والممارسات العالمية التي يستعرضها رواد التقنيات الرقمية في مختلف المجالات، والوقوف على ما يمكن الاستفادة منه وإضافته إلى بنيتها التحتية في خططها المستقبلية، لتواكب مسيرة التحول الرقمي في العمل الحكومي، وتتماشى مع الثورة التكنولوجية التي توظفها حكومة دبي في تقديم كافة خدماتها.