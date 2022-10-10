«إذكاء» تستكشف فرصاً تكنولوجية جديدة في «جيتكس»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مجموعة «إذكاء» والشركات التابعة لها في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم. وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة: تتواجد «إذكاء» في المعرض هذا العام ضمن فعاليات «نورث ستار دبي» للشركات الناشئة، وهو أكبر تجمع لشركات اليونيكورن هذا العام في دبي، مع وجود 35 شركة «يونيكورن» من 15 دولة، ونتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع في واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً، كما نهدف إلى تعريف العالم بأبرز استثمارات المجموعة والتطور الرقمي الذي تشهده منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان.

وأضاف المنذري: مشاركة «إذكاء» تتمثل في عدد من الشركات التابعة واستثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا، الذي أطلق منافسة المليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، وحظيت بإقبال جماهيري واسع، حيث ما زالت مراحل التصفيات مستمرة خلال الفترة الراهنة، إلى جانب مشاركات أخرى لشركة عنصر للتكنولوجيا، وشركة رحال، وشركة «أسس» بهدف تعزيز علاماتها التجارية، والتوسع مع العملاء والمستثمرين عالمياً من خلال هذا التجمع التقني الأكبر للشركات التقنية، والتي من المؤمل أن تحظى بإقبال واضح من جانب المستثمرين العالميين.

من جانبه قال الدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي، عضو مجلس إدارة «إذكاء»، إن مشاركة الصندوق العماني للتكنولوجيا ضمن فعاليات «نورث ستار دبي» تأتي من خلال مجموعة من الشركات ضمن محفظة استثمارات الصندوق بهدف التعريف بهويتها التجارية أمام الجمهور والمستثمرين، إلى جانب تنظيم الصندوق لمنافسة الفرص الاستثمارية في مليون دولار للشركات الناشئة، والذي تتواصل مراحل العمل والتقييم لعدد 30 شركة ناشئة في المرحلة الأولى أمام أعضاء لجنة التحكيم بجيتكس، حتى الوصول إلى الشركات العشر المتأهلة والتي ستحظى بفرص الاستثمار ضمن محفظة الصندوق العماني للتكنولوجيا.