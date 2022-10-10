16 مبادرة ذكية لموانئ وجمارك دبي في «جيتكس»

المصدر: دبي - وام

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تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، خلال مشاركتها في الدورة الـ 42 لمعرض «جيتكس جلوبال 2022» 16 مشروعاً ومبادرة رقمية مبتكرة، تحت شعار «نبتكر لتسهيل الاقتصاد».

وستعرض المؤسسة مشاريع منصة «دبي ويف» البنية السحابية الرقمية الهجينة، والتي تهدف إلى دعم جهود المؤسسة في تبني أحدث التقنيات، من خلال بناء بنية تحتية حديثة ومتطورة، تتمثل في «بنية سحابية رقمية هجينة»، تسهم في تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمتطلبات التقنية الداخلية والخارجية للمؤسسة، والتي بدورها تسهم في تمكين ودعم التحول الرقمي بشكل مستدام وبجودة عالية، وبتكلفة اقتصادية تنافسية ومشروع المختبر التقني، والذي يوظف التكنولوجيا الذكية لفحص مياه الاتزان على متن السفن، من خلال استخدام الجهاز الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يقوم بفحص عينات المياه وإعطاء النتائج، خلال أقل من دقيقة إلى جانب مبادرات المنصة الذكية للسفن الخشبية «ناو»، وبرنامج آي بلو الذكي والخريطة التفاعلية لبحر دبي، ومشروع التفتيش الذكي للوسائل البحرية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لجميع خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن مؤسسة الموانئ والجمارك ومبادراتها الاستباقية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب، وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية، كما أنها تدعم استقطاب الاستثمارات لزيادة العائد على العمليات وخفض الكلفة على المستثمرين والتجار، مشيراً إلى نجاح المؤسسة في استيعاب التحديات العالمية المتلاحقة، عبر حلول ذكية ورقمية تدعم مرونة سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

من جانبه، قال أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي ستطلق عدداً من أحدث برامجها الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وآخر مبادراتها في مجالات أتمتة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى ابتكارات التفتيش الجمركي النوعية لحماية المجتمع، حيث ستشهد نسخة معرض هذا العام عرض منصة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والتي تسهم الدائرة في تطويرها عالمياً نظراً لريادتها في مجال العمل الجمركي الاحترافي والمبتكر، بالإضافة إلى مبادرة التدقيق الذاتي، التي تهدف إلى تشجيع المتعاملين على تقييمهم ذاتياً والعديد من المشاريع الذكية الأخرى.