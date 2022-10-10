تايوان اكسلنس تكشف عن 5 ابتكارات متطورة في أول أيام جيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت «تايوان اكسلنس»، الشركة الرائدة والتي تم إنشاؤها من قبل مكتب التجارة الخارجية ومجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، خلال فعاليات اليوم الأول من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022». عن مجموعة رائعة من الابتكارات التكنولوجية المتطورة الحائزة على جوائز التميز في تايوان، استحوذت شركة «تايوان اكسلنس» على اهتمام الشركات المحلية والتجار والموزعين وكذلك العملاء المباشرين.

كان من أبرز الأحداث في اليوم الأول إطلاق خمسة ابتكارات متطورة جديدة مقدمة من العلامات التجارية الرائدة مثل «D-Link»، «IBASE»، «MSI»، «PLANET»، «Zowie (BenQ)». والتي تم تصميمها بدقة وإمكانيات تكنولوجيا وتقنيات حديثة من أجل تقديم خطوط إنتاج عالية الكفاءة وبأسعار تنافسية. كشف وان تشون تشانغ، مدير المكتب التجاري لتايبيه، دبي، وفو تاي وي، مدير مركز تايوان التجاري بدبي، عن المنتجات وقدموا للزوار العديد من المعلومات عن وظائف المنتجات وتنوعها.

وفي هذا السياق صرح فو تاي وي، مدير مركز تايوان التجاري بدبي، قائلاً: «يسر شركة تايوان اكسلنس المشاركة في جيتكس مرة أخرى هذا العام. لقد قمنا بالكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة فائقة الجودة من العلامات التجارية التايوانية الشهيرة. علاوة على ذلك، أتيحت لنا الفرصة للتعرف على مجموعات المهارات والخبرات من جميع أنحاء العالم وإحراز بعض التقدم الحقيقي في تسخير إمكانات التعاون».

تشمل الابتكارات الرئيسية التي يعرضها جناح «تايوان اكسلنس»:

D-LINK 2K QHD Indoor Wi-Fi Camera (DCS-8350LH)

كاميرا المراقبة المنزلية الداخلية DCS-8350LH 2K QHD تعمل بتقنية Wi-Fi مع ميزة الرؤية الليلية الملونة، الاستشعار بالحركة البشرية، تقلل من الإنذارات الكاذبة، واكتشاف صوت إنذار الدخان، وأمان WPA3 يتجاوز توقعات المراقبة المنزلية الخاصة بك.