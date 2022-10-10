أڤايا تستعرض «تجربة الميتافيرس» في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أوضحت شركة أڤايا كيفية تنفيذها لرؤية دبي في «عالم الميتافيرس»، بعد أن طوّر فريق أڤايا في دبي، بالتعاون مع «أڤانزا»، حل «تجربة الميتافيرس»، لدعم طموح دبي في أن تصبح واحدة من أفضل 10 مدن عالمية لاقتصاد الميتافيرس، الذي يُنتظر أن يخلق 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول العام 2030 ويسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي في الإمارة.

وتُعد «أڤايا» أبرز الشركات المبتكرة لحلول تجربة العملاء والمفضلة لدى معظم المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة في دولة الإمارات، ما يجعلها الأكثر استعداداً لتقديم أغنى تجارب الميتافيرس للمؤسسات الإماراتية، مثلما يُبين حل تجربة الميتافيرس الذي عرضته الشركة في جيتكس غلوبال.

وبهذه المناسبة، قال نضال أبو لطيف رئيس أڤايا العالمية، إن حل «تجربة الميتافيرس» الجديد يوضح كيف يمكن للمؤسسات توسعة مراكز الاتصال وفق نموذج الميتافيرس، والاستفادة من الابتكارات المتقدمة دون التأثير في الاستثمارات القائمة حالياً في مراكز الاتصال. وأضاف: «يُظهر حلنا المبتكر كذلك حالة استخدام لافتتاح شركة في دولة الإمارات وفق نموذج عالم الميتافيرس، وتلقي الدعم من مسؤولي مركز الاتصال بسلاسة، على امتداد مسيرة التطوير، فهذا النوع من الابتكار المستمر من شأنه أن يساعد الشركات من جميع الأحجام على أن تصبح جزءاً من رؤية دبي للميتافيرس».