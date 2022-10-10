«إيرباص» تكشف عن الجيل التالي من حلول المهام الحرجة خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «سكيور لاند كوميونيكيشنز» التابعة لـ«إيرباص» في الدورة الـ42 لمعرض «جيتكس غلوبال»، لتسليط الضوء على أحدث تقنياتها الرقمية المتطورة للاتصالات والتعاون الخاصة بالمهام الحرجة.

وتأتي المنصة التعاونية «تاكتيلون آغنت» الفريدة على رأس الحلول التي تستعرضها «إيرباص» في المعرض؛ حيث تتيح للمستجيبين الأوائل إمكانية استقبالهم للمعلومات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والصوت ومشاركتها مع جميع الجهات المعنية بشكل فوري وآمن، بالإضافة إلى خاصية «الضغط والتحدث» المستخدمة في اتصالات المهام الحرجة.

ويمكن لمستخدمي هذه المنصة أيضاً التعاون ضمن تطبيق واحد على الرغم من استخدام أجهزة اتصالات مختلفة. كما تسلط «إيرباص» الضوء على حلولها التقنية المكملة لـ«تاكتيلون آغنت» والتي تضم تاكتيلون آغنت آفييشن، وتاكتيم، والكلب الآلي، والمنصة الإلكترونية.

وتختص «تاكتيلون آغنت آفييشن» بموظفي المطار المسؤولين عن الخدمات الأرضية عن طريق مساعدتهم على التنسيق والتعاون بين بعضهم البعض بطريقة أكثر أماناً وسهولة، بالإضافة لمساعدة المطارات على إدارة سير عملياتها بكفاءة أكبر ونشر كوادرها الأمنية بشكل أكثر فعالية.

بينما يساعد تطبيق الهاتف المحمول «تاكتيم» المستخدمين على تحديد الموقع الجغرافي بسهولة، بالإضافة لإعطاء تقارير حالة مفصلة وسريعة مع خاصية التخطيط التشغيلي وإمكانية التنسيق المباشر بمجرد بدء العمليات. ويتميز التطبيق بإمكانية استخدامه مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، كما أنه يظل قيد التشغيل حتى في حالة فقدان التغطية وانقطاع الشبكة.

وقال سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص: يعتبر معرض «جيتكس» هذا العام منصة نموذجية عالمية لنسلط في إيرباص الضوء على أحدث تقنياتنا المخصصة للعاملين في خطوط الدفاع الأولى وموظفي السلامة العامة. ونؤمن بأن التقنيات تلعب دوراً هاماً في تزويد فرق المهام الحرجة بوسائل الاتصالات الفعالة، التي تعد أمراً ضرورياً لإنجاح أي مهمة حرجة أو الاستجابة لحالات الطوارئ. إننا نعرض حلولنا المصممة للعمل حتى في أقسى الظروف وفي المناطق المعزولة لتلبية احتياجات المستجيبين الأوائل، فلطالما كنا نسعى لخلق حلول مبتكرة يمكن الاعتماد عليها. وأخيراً نتطلع إلى عرض حلولنا المتميزة وتبادل الخبرات مع العارضين وزوار «جيتكس» من جميع أنحاء العالم.