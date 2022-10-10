33 شركة إيطالية تعرض حلولاً تقنية جديدة خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت 33 شركة إيطالية ناشئة في «نورث ستار دبي»، أحد فعاليات معرض «جيتكس 3.0» المخصّصة لمنظومة روّاد الأعمال المبتكرة، والتي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي. وقدم المشاركون الإيطاليون الحلول التقنية المبتكرة والجديدة، التي تستخدم قاعدة بيانات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، للتنقل المستدام والرعاية الصحية، والتعليم وأنظمة الدفع الجديدة، وتقليل النفايات.

وأطلقت الحكومة الإيطالية مؤخراً برنامجاً استثمارياً بقيمة مليار يورو، يستهدف النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية، وذلك لخلق فرص جديدة، وتعزيز الابتكار كمحرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز التحول التكنولوجي والرقمي للشركات، من أجل التغلب على الانكماش الناجم عن أزمة الوباء، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الاستراتيجية للقدرة التنافسية والنمو المستدام.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات: يستمر عدد الشركات الناشئة الإيطالية في النمو، وتؤكد الأرقام الرسمية التوجه الإيجابي الجاري بالفعل منذ عام 2021، حيث تم تسجيل 14,600 شركة ناشئة في إيطاليا، اعتباراً من يوليو 2022، وتشكل الشركات الناشئة نسبة 3.7 % من إجمالي الشركات الوطنية المنشأة حديثاً، وهذا يمثّل 15 % من إجمالي عدد الشركات الإيطالية البالغة 105,000 العاملة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة.

ويعد إنتاج البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير، وتصنيع الآلات والمنتجات الإلكترونية، من أكثر الأنشطة شيوعاً، والشركات الناشئة التي أسسها أقل من 35 عاماً، تمثل 17.4 % من الإجمالي.

وتجمع فعالية «نورث ستار دبي» اللاعبين الأكثر نفوذاً في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، ويتيح الجناح الإيطالي لعدد مختار من الشركات الناشئة الإيطالية، الفرصة لتسليط الضوء على منتجاتهم، بهدف الوصول إلى المستثمرين، وتنمية بصمتهم في الأسواق العالمية.

وتعد الاستدامة من أكثر الأمور الحاسمة، وفي مقدم جدول الأعمال بالنسبة لإيطاليا، وتلعب الشركات الناشئة دوراً رئيساً في المضي قدماً نحو ممارسات ومنهجيات أكثر استدامة في جميع القطاعات، وذلك بفضل استخدام التقنيات المبتكرة مرات عديدة.