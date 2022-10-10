"الموارد البشرية والتوطين" تعرض أحدث أنظمتها الذكية في "جيتكس"

المصدر: وام

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تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في معرض "جيتكس" الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ سعيد.

وانسجاماً مع توجهات الوزارة الرامية للتحول الرقمي في تقديم خدماتها، سيتم عرض أبرز التقنيات الجديدة التي طرحتها لخدمة المتعاملين مثل برنامج التوعية عبر خدمة "التوجيه الذاتي" وقناة التواصل الجديدة عبر تطبيق "واتساب" إضافة إلى التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين ومنظومة الاتصال الذكي ومنصة "نافس" ونظام البيانات المفتوحة.

وستعرف الوزارة الجمهور بالبرنامج التوعوي لخدمة "التوجيه الذاتي" عبر تطبيقها الذكي الذي يتم تسجيل الدخول إليه عبر الهوية الرقمية ويمكّن العمال من إنجاز برنامج التوعية من خلال 16 لغة ومشاهدة فيديو توعوي مدته 20 دقيقة يتعرف من خلاله على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.

وتشمل خدمات التوجيه والإرشاد عبر التطبيق الذكي أيضا التوعية بكيفية تقديم شكوى عمالية وطريقة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة والتعريف بحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وساعات العمل والإجازات وغيرهما من الأحكام القانونية.

كما تعرض الوزارة قناة التواصل الجديدة مع متعامليها والتي أطلقتها مؤخرا عبر تطبيق "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، لتصبح أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق المملوك لشركة "ميتا".

وتتيح صفحة الوزارة عبر "واتساب" لأصحاب العمل، والعمال، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة، والاستعلام عن "حالة الطلب" التي تعد إحدى أكثر الخدمات استخداما عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز الاتصال، وإمكانية الاطلاع على المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الوزارية الناظمة لسوق العمل في الدولة وذلك بطريقة موثوقة ومعتمدة بما يحمي خصوصية بيانات المتعاملين.

ويهدف التطبيق الذكي للوزارة إلى إجراء معاملات المنشآت والعمالة المساعدة بيسر وأمان وإبقائهم مطلعين استباقيا على حالة منشآتهم والعاملين فيها لتجنب الغرامات والمخالفات، كما يوفر خدمة سوق العمل الافتراضي الذي يتيح للمستخدمين بلوغ عروض العمل والتقديم عليها بشكل ذكي.

كما يمكّن التطبيق للمتعامل الاستفادة من آخر التحديثات في التطبيق والتي تشمل خدمة التظلمات، والتقييم الذاتي، والتوجيه، وإلغاء عامل لديه قضية عمالية، كما تم إضافة لوحة تحكم تعكس معلومات التوطين في تطبيق G2G، ومعلومات المعاشات في تطبيق G2G، وتحديث الروابط في إعدادات التطبيق (مثال: مجلة سوق العمل، والأحكام وسياسة الخصوصية، ووعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل).

وأضاف التحديث أيضا تاريخ فئة المنشأة في لوحة تحكم المنشأة، وخدمة الغاء عامل خارج الدولة، وباقة فتح المنشأة، وباقة تحديث المنشأة، وباقة الزيارات الثلاث: طلب عرض العمل وعقد العمل والموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وتسليم عقد العمل، وتم إطلاق ثلاث خدمات للعامل المساعد وهي خدمة حساب نهاية الخدمة، وتسجيل شكوى عمالية، وشكوى تأخر سداد الأجور).

وشملت التحديثات الأخرى توفّر خدمات الغاء تصريح عمل غير مستخدم، والغاء تصريح عمل مؤقت، والغاء متوفي، والغاء عامل لمرض معدي، والغاء تصريح عمل مستخدم، وتم إطلاق لوحة معلومات للعامل المساعد للاطلاع على الوثائق الشخصية، إضافة لإطلاق ثلاث خدمات مباشرة متعلقة بالعمالة المساعدة وهي إصدار إقامة جديدة، والغاء اذن دخول، وتعديل وضع.

وتم بعد التحديث تطوير خاصية عند الضغط المطول على التطبيق تظهر خلالها خيارات تمكن المتعامل من الانتقال إلى الصفحة المرادة بشكل تلقائي، كما تم تطوير منظومة نبض المتعامل وربط الخدمات الذكية وتعزيز جودة الخدمات لزيادة معدلات الاستخدام.

ومن خصائص التطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقديم الخدمات بشكل استباقي، كما يجمع تصميم التطبيق بين الابتكار في استخدام التكنولوجيا وتقديم أفضل تجربة للمستخدم، مراعياً بساطة التصفح والتصميم، وتدفق وترابط الخدمات لضمان تناسق التجربة والتأثير الإيجابي.

وطورت الوزارة منظومة الاتصال الذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبق النظام وبصورة استباقية إذ يقوم بإنجاز المعاملات الالكترونية بنظام العمل عن بعد ويقدم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة ويتمتع النظام بخصائص ذكية تسمح بالتدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات لعدد 40 خدمة عن بعد وتدعم المنظومة مسيرة التحول الذكي والرقمي للوزارة.

وتأتي أحد أهداف مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في معرض جيتكس تعريف الزوار ببرنامج "نافس" وهو برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص بالدولة خلال السنوات الخمس القادمة، ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية بالمسار التنموي في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد كوادر منتجة بالقطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإرساء أسس لتوفير 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة للمواطنين، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج لتعزيز جاذبية القطاع الخاص للكوادر الإماراتية.

وسيتعرف زوار منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين في جيتكس على سياسة البيانات المفتوحة وذلك بهدف التطوير المستمر من خلال الانفتاح على المتعاملين وتوفير ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل شفاف وسلس، والاطلاع على آرائهم بخدمات الوزارة وأنشطتها، حيث يمكن للبيانات المفتوحة المساعدة على ابتكار منتجات وخدمات وتطبيقات جديدة توفر وقت المتعاملين وجهدهم وتحفزهم على الابتكار.

وتأتي مشاركة الوزارة في معرض جيتكس للتعرف على آخر التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في تطوير منظومة التحول، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لمواكبة المستقبل ومتطلباته التقنية والاستفادة من تجارب الجهات في مجال تكنولوجيا المعلومات.