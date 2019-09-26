كرسي ألعاب بمئة ألف درهم

لا شك أن ثورة الألعاب الإلكترونية باتت تجتاح عالم التكنولوجيا ، هذا ما يمكنك مشاهدته في معرض جيتكس شوبر 2019 المقام في المركز التجاري العالمي المستمرة لغاية يوم السبت 28 سبتمبر.
يقدم المعرض كماً هائلاً من المنتجات التقنية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط منها كرسي بريداتور ثرونوس أضخم جهاز ألعاب الكتروني متكامل خاص لمحترفي الألعاب الإلكترونية يعرض في اول مرة في العالم في دبي.
يقدم كرسي بريداتور ثرونوس والذي أنتجته شركة ايسر مفهوما جديدا للكراسي المخصصة للألعاب الإلكترونية ويفتح امام اللاعبين خصوصا الهواة مجالا جديدا للمتعة باعتباره يوفر تقنيات حديثة ومتكاملة للاعبين من ناحية الجلوس على الكرسي بحد ذاته وتصميمه التقني.
يتميز الكرسي بـ 3 شاشات منحنية بقياس 27 إنش في هيكل معدني يحيط باللاعب وأيضا خاصية الاهتزاز النشط حيث يهتز بما يتناسب مع تأثيرات اللعبة والحركات الموجودة في اللعبة مثل الركض، التصويب، التأرجح وغيرها مما يضفي للاعب التشويق والاثارة.
تصميم الكرسي الداخلي مصنوع من معدن بارد اسود اللون بشكل خارجي صلب يتيح القواطع الأيونية على امتداد كامل مما يضيء الجزء المظلم للكرسي
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يلبي الكرسي احتياجات اللعب من حيث وجود مسند للقدمين المزود بمحرك ودواسة قابلة للتعديل وركن جلوس قابل للانحناء بمقدار 140 درجة، ويتضمن أيضا لوحة الماوس ولوحة المفاتيح القابلة للتعديل وكاميرا ويب أعلى الشاشة بالإضافة الى حامل اكواب.
يبلغ سعر الكرسي 100,000 درهم تقريبا، وبيع اول مرة في العالم في دبي كما اقتناه 3 شخصيات في العالم ويسميه اللاعبون المحترفون بأنه كهف الألعاب الإلكترونية.