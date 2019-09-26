كرسي ألعاب بمئة ألف درهم

غيرت ثورة التكنولوجيا حياتنا وغيرت معها طريقة التعليم والعمل وحتى اللعب وهي بلا شك ماضية في هذا السلوك الذي سيغير المزيد من سلوكيات الناس وطريقة تعاملهم. كما انها كانت محركا رئيسا للتنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف دول العالم بفضل ما توفره من آليات وادوات مبتكرة للدول ومؤسساتها الاقتصادية.